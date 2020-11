CORONAVIRUS: NEL TERAMANO 115 NUOVI CASI, 12 A GIULIANOVA

TERAMO – Nella giornata di ieri, sono stati registrati 115 nuovi casi nel Teramano: 26 nel capoluogo e di 12 a Giulianova e che portano il totale a 487 nel capoluogo e a 215.

Come si legge sul quotidiano Il Centro a Giulianova, sui cui numeri pesa cluster alla Piccola Opera Charitas con i suoi 97 contagi tra ospiti e personale. E’ polemica, inoltre, all’ospedale, con il comitato intercomunale per la salvaguardia dell’ospedale costiero con una nota chiede di conoscere la verità sui contagi che sarebbero stati riscontrati in alcuni reparti. Resta chiusa anche per oggi la scuola media “Pagliaccetti/Annunziata” per la positività di un alunno. Oggi la scuola sarà sanificata.

Intanto, oggi, il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia firmerà la nomina a direttore sanitario di Maurizio Brucchi al posto di Maria Mattucci. Domani mattina a Castellalto saranno inoltre eseguiti tamponi in modalità drive-test nel piazzale della palestra comunale.

