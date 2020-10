CORONAVIRUS: POSITIVO DIRETTORE BCC ATESSA, “CHI MI HA INCONTRATO PRENDA PRECAUZIONI”

ATESSA – Positivo al Coronavirus il direttore generale della Bcc Sangro-teatina di Atessa.

A comunicarlo è lo stesso direttore, Fabrizio Di Marco, su Facebook.

“Purtroppo sono risultato positivo al Covid19. Sto bene non ho febbre, gusto e olfatto sono ok. Responsabilmente lo voglio comunicare a tutti per precauzione in modo tale che le persone che mi hanno incontrato in questi ultimi giorni possano prendano le dovute misure”, scrive.

“Saremo in quarantena io e la mia famiglia fino al 17 ottobre. Avere preso il Virus non è una colpa ma dire a tutti di averlo beccato è un senso di CIVILTÀ. Buona giornata a tutti e speriamo che il virus non si propaghi”.

Download in PDF©