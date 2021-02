CORONAVIRUS, QUARESIMALE, “BENE DECISIONE PRIORITA’ VACCINO A DISABILI”

PESCARA – “Piena sintonia e soddisfazione” sono state espresse dall’assessore alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, per la decisione dei responsabili sanitari regionali di prevedere i disabili tra le categorie prioritarie da vaccinare contro il Covid-19.

“E’ una scelta che sottoscrivo e in favore della quale avevo stimolato in più occasioni l’attenzione delle autorità sanitarie – ha aggiunto l’assessore -. La decisione, comunque, dimostra la volontà della Regione Abruzzo di mettere davanti a tutti i soggetti più deboli, sanitariamente più vulnerabili. La sensibilità mostrata dall’assessore alla Sanità Nicoletta Verì e dal coordinatore regionale per le attività di vaccinazione, Maurizio Brucchi, testimonia quanto sia alto il livello d’attenzione delle autorità regionali, anche perché l’Abruzzo è tra le primissime regioni in Italia ad aver assunto una decisione del genere”.

