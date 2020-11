ROMA – Sono 33.979 i positivi al coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Italia. Con l’incremento di 546 vittime nelle ultime ore sono oltre 45 mila i morti di coronavirus in Italia, per la precisione 45.229, secondo i dati del ministero della Salute. È di 116 l’aumento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il totale delle persone in rianimazione è ora di 3.422. I ricoveri nei reparti ordinari sono invece aumentati di 649 unità, portando il totale a 32.047.

