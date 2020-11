CORONAVIRUS REGIONI: ECCO COSA SI PU’ FARE E COSA NO NELLE ZONE GIALLE, ARANCIONI E ROSSE

L’AQUILA – Cambiano le regole nelle Regioni dopo la nuova ordinanza del ministro Roberto Speranza, che ha portato a 5 le Regioni Rosse, 9 le regioni arancioni e 7 le regioni gialle.

E se in tutto il Paese resta in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5 del mattino, ecco cosa si può o non si può fare nelle diverse fasce.

– ZONA ROSSA: vengono applicate le misure più restrittive previste dal Dpcm. L’uscita di casa va motivata, sono chiusi bar, ristoranti, negozi, la Dad è prevista dalla seconda media in poi. E’ vietato spostarsi da un Comune all’altro, nonché uscire od entrare nella Regione. Torna l’autocertificazione anche per gli spostamenti all’interno di una città.

– ZONA ARANCIONE: I ristoranti e bar restano chiusi per tutta la giornata. I negozi restano aperti. La Dad è prevista solo alle superiori. La circolazione all’interno di un Comune è permessa ma non lo è abbandonare il proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione. E’ vietato entrare o uscire dalla Regione.

– ZONA GIALLA: vigono le misure restrittive più “morbide” previste dal Dpcm. I ristoranti e i bar sono aperti fino alle 18, i negozi restano aperti fino a orario di chiusura. I centri commerciali sono chiusi nei weekend. E’ possibile spostarsi all’interno della Regione e da una Regione gialla all’altra.

