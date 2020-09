CORONAVIRUS: SPERANZA, “NON CI SONO CONDIZIONI PER ALTRO LOCKDOWN”

ROMA – “Dobbiamo lavorare giorno e notte con grande sintonia fra i diversi livelli istituzionali per evitare un lockdown totale che avrebbe un grande costo e al momento i numeri non lo giustificherebbero in Italia ma è chiaro che tutto dipende dai comportamenti delle persone e dalla nostra capacità di tenuta”.

Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della trasmissione Carta Bianca, rispondendo ad una domanda su un possibile intervento del genere in Campania.

“Lavoreremo nella logica della condivisione e mai nella logica di scontro. Nessun territorio ora è esente dal Covid e ovunque serve tenere alta l’asticella dell’attenzione”

Download in PDF©