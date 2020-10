CORONAVIRUS: SPERANZA, “OGGI SI CAMBIA CON ORDINANZE, SITUAZIONE DELICATA”

ROMA, – “I numeri che arrivano anche in queste ore ci dicono che siamo dentro una sfida enorme e che dobbiamo ragionare insieme su come affrontarla e vincerla: vengo da un Cdm in cui abbiamo prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio. Con le scelte di oggi segniamo un cambio: non più ordinanze per allargare ma ordinanze che cominciano a dire ‘attenzione perché la situazione è seria e delicata'”.

Lo ha detto il ministro della salute Roberto Speranza al congresso Fimmg a Villasimius.

Download in PDF©