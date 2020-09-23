CORONAVIRUS: SPERANZA, “ORA 100MILA TAMPONI AL GIORNO MA LI AUMENTEREMO”

23 Settembre 2020 16:18

ROMA – “I test sono un tema strategico per affrontare i prossimi mesi. Ad oggi tutte le istituzioni internazionali riconoscono come gold standard il tampone molecolare classico e noi abbiamo rafforzato le nostre capacita, con oltre 100mila tamponi al giorno e prevediamo di aumentare tale numero”.




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Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al question time alla Camera.

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