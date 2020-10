CORONAVIRUS, UN CASO A POGGIO PICENZE: ATTIVATE TUTTE LE PROCEDURE

POGGIO PICENZE – Un primo caso di coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore a Poggio Picenze (L’Aquila).

A comunicarlo, con un avviso e sulla pagina Facebook del Comune, il primo cittadino Antonello Gialloreto.

Si tratta di un minorenne già in isolamento da qualche giorno.

“Tutta la famiglia è sotto sorveglianza sanitaria della Asl e si stanno ricostruendo i contatti avuti – scrive il primo cittadino -. Nell’augurare una pronta guarigione alla persona interessata, si invita tutta la popolazione a continuare a rispettare in maniera rigorosa le prescrizioni vigenti, volte a limitare il rischio di contagio (in particolar modo utilizzo di mascherina anche all’aperto ove non possibile mantenere il giusto distanziamento, distanziamento interpersonale, lavare ed igienizzare spesso le mani, etc)”.

“Si ricorda inoltre che chi arriva o fa rientro in Abruzzo dall’estero ha l’obbligo di comunicare il proprio ingresso compilando il modulo online sul sito della Regione Abruzzo e/o utilizzando il numero verde regionale 800 595 459. In caso di presenza di sintomi (febbre oltre 37.5°, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza) bisogna restare a casa e segnalarlo al medico di base o alla ASL 1 AQ (800 169 326 Attivo dal Lun. al Ven. dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 17)”.

Download in PDF©