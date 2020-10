CORONAVIRUS: VERSO OBBLIGO MASCHERINE ALL’APERTO IN TUTTA ITALIA

ROMA – Sulla mascherine, per ora, si va in ordine sparso, come è successo tante volte in questi mesi di emergenza ma presto anche il governo potrebbe decidere di renderle obbligatorie anche all’aperto, seguendo l’esempio del Lazio e di altre Regioni che hanno già emesso ordinanze restrittive.

Lo anticipa Il Corriere della Sera: “Nessuno lo dice chiaramente, perché la decisione non è ancora presa. Ma basta parlare con gli esponenti del governo per capire che ormai si tratta di un approdo quasi inevitabile. Anche perché i contagi aumentano con una progressione che spaventa. E quindi già nel consiglio dei ministri di lunedì, in vista della proroga dello stato d’emergenza al 31 gennaio, potrebbe essere emanato un Dpcm che va in quella direzione”.

