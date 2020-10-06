CORONAVIRUS: VERSO TEST OBBLIGATORIO A CHI ARRIVA DA GRAN BRETAGNA, OLANDA E BELGIO

6 Ottobre 2020 18:35

ROMA – Chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda e Belgio dovrà sottoporsi al tampone obbligatorio.

La misura, secondo quanto si apprende, dovrebbe essere contenuta nel nuovo Dpcm che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe firmare domani.




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Ad oggi l’obbligo del test molecolare o antigenico con il tampone è previsto per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta, Spagna, oltre che da Parigi e altre sette regioni della Francia.

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