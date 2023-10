CORROPOLI, ARRIVA FIBRA OTTICA NELLA ZONA INDUSTRALE DI SANTA SOLASTICA

CORROPOLI – È stato portato a termine con successo il collaudo dell’intero impianto di cablaggio relativo all’area industriale di Santa Scolastica di Corropoli (Teramo) per offrire i servizi di fibra ottica a tutte le aziende presenti nell’area industriale di Santa Scolastica e che permetteranno loro di usufruire della connettività a banda ultra larga, fondamentale per il processo di trasformazione digitale e la competitività del business.

L’ingegnere Michela Pezzoli, direttore dei lavori, il responsabile tecnico della GetBy Roberto Bottoni e Paolo Mori, project manager di FibreConnect, hanno svolto le dovute verifiche e fatto le prove di funzionalità con relative misurazioni ottiche.

“La nuova era per Santa Scolastica è appena iniziata – si legge in una nota – e GetBy e FibreConnect desiderano mettere a disposizione di tutte le aziende il proprio know how nel corso dell’evento “#RivoluzioneFibra: la rete del futuro a Santa Scolastica” che avrà luogo il giorno 26 ottobre alle ore 11 presso gli spazi di Country House La Gioconda (Santa Scolastica), in occasione del quale le aziende potranno usufruire di una speciale promozione da sfruttare in fase di contrattualizzazione”.

“Occorre investire sia in fase progettuale sia in fase pre e post realizzazione – specifica Fausto Bottoni, amministratore delegato di Tecno General – perché è importante garantire non solo performance adeguate ma anche sicurezza e supporto. A tal proposito, la GetBy mette a disposizione di tutte le aziende coinvolte nel progetto i suoi consulenti tecnici e commerciali al fine di dare un servizio altamente performante che risponda a tutte le esigenze, potendo godere di una rete in fibra ottica con architettura dedicata Ftth (Punto-Punto) fino a 10 Giga o Xgopn fino a 2.5 Giga con profili simmetrici di banda garantita”.

Un progetto ambizioso realizzato da un team di professionisti altamente qualificati, che prevede un’architettura di rete progettata e realizzata per offrire un utilizzo ottimale ed efficiente di tutti gli apparati presenti nell’area industriale.

“La capacità di fare ecosistema tra player del settore e istituzioni rappresenta un elemento fondamentale per la valorizzazione del territorio”, dichiara Salvatore Lombardo, Deputy Gm di FibreConnect.

“Il progetto di sviluppo delle reti a banda ultra larga di FibreConnect nelle aree industriali, in stretta collaborazione con gli Internet Service Provider come GetBy, rappresenta un’importante opportunità di crescita in termini di servizi offerti attraverso una moderna ed efficiente rete in fibra ottica avvicinando le imprese ai processi di Digital Transformation. Il nostro obiettivo è far sì che un numero sempre maggiore di Pmi possa usufruire dei vantaggi della connettività a elevate prestazione a prescindere dalla loro posizione geografica”.

“GetBy continua a portare avanti il proprio impegno per colmare il ritardo digitale del nostro Paese puntando sulla crescita tecnologica delle imprese – aggiunge Fausto Bottoni – e desideriamo ringraziare il Comune di Corropoli per la collaborazione e FibreConnect per essere al nostro fianco e impegnarsi concretamente affinché più imprese possibili possano competere nel mercato globale al massimo delle proprie potenzialità grazie alla banda ultra larga”.

“La fibra ottica rappresenta anche una base solida per l’innovazione tecnologica di tutte le aziende di Santa Scolastica che potranno implementare soluzioni IoT, automazione industriale e molto altro oltre che puntare su un maggior profitto economico creando anche dei nuovi posti di lavoro”.