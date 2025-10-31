CORROPOLI: AVEVA DROGA IN CASA. TENTA LA FUGA DAL BALCONE E SPINTONA I CARABINIERI, GIOVANE IN CELLA

TERAMO – I Carabinieri della Compagnia di Giulianova (Teramo) hanno arrestato in flagranza di reato un giovane poco più che maggiorenne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il giovane era da tempo nel mirino dei militari nell’ambito di un’articolata indagine finalizzata al contrasto dello spaccio di droga.

Sulla scorta di gravi e concordanti elementi raccolti a suo carico, i militari hanno fatto irruzione nell’appartamento del sospettato a Corropoli (Teramo), sequestrando circa 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e circa 800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

La perquisizione è stata estesa a un’altra abitazione nella disponibilità del giovane, dove è stato scoperto il vero covo dello spaccio: sequestrati 1,3 chilogrammi di hashish suddivisi in 13 panetti, circa 20.000 euro in contanti e ulteriore materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente.

All’arrivo dei militari, il ragazzo ha tentato la fuga, spintonando i Carabinieri e cercando di disfarsi di parte della droga lanciandola dal balcone, ma è stato subito bloccato.