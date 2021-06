CORROPOLI: CAMERA ARDENTE 16ENNE TRAVOLTO E UCCISO DA AUTO MENTRE SPINGEVA IL SUO SCOOTER IN PANNE

TERAMO – La comunità di Corropoli è sconvolta dalla tragica morte de 16enne Daniele Velaj, che domenica sera è stato travolto da un’auto in via Piane San Donato, a Corropoli, mentre stava tornando a casa spingendo a mano il suo scooter in panne.

Questa mattina è stata allestita la camera ardente presso l’obitorio dell’ospedale di Sant’Omero. Nella giornata di oggi sarà probabilmente resa nota la data dei funerali.

A travolgere Daniele, un 24 anni, anche lui di Corropoli, indagato per omicidio stradale e sanzionato, anche con il ritiro della patente e il sequestro dell’auto, perché risultato positivo all’alcoltest.

Daniele stava tornando da una serata ad Alba Adriatica, poi il suo scooter è rimasto senza carburante, e ha comincato a spingerlo a mano, lungo via Piana San Donato.

Poi improvvisamente è stato travolto dall’Alfa Romeo 147 guidata dal 24enne, e a causa del violentissimo impatto, il ragazzo è stato spinto contro un’altra auto in sosta, riportando gravissimi traumi e ferite. Inutili i soccorsi. Sul luogo della tragedia tanti fiori e lacrime degli amici.