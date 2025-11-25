CORSA DEGLI ZINGARI: VERRECCHIA, “SARA’ EVENTO MAGGIORE, APPROVATA ALL’UNANIMITÀ LEGGE REGIONALE”

L’AQUILA – “Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge, che ho proposto come primo firmatario, che riconosce e celebra la storica manifestazione della Corsa degli Zingari di Pacentro”.

Così, in una nota, Massimo Verrecchia, capogruppo Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, che spiega: “È un provvedimento che restituisce il giusto tributo a una tradizione antica, identitaria e unica, capace di unire religiosità popolare, riti ancestrali e valori comunitari”.

“La rinomata manifestazione, che ogni anno nella prima domenica di settembre richiama migliaia di persone da tutto il mondo, rappresenta un patrimonio storico, culturale e sociale di straordinaria importanza per Pacentro, per la Valle Peligna e per l’intera Regione Abruzzo. Con questa legge viene annoverata tra gli eventi maggiori della nostra regione, con un riconoscimento istituzionale che ne valorizza la portata e ne rafforza l’attrattività turistica”.

“È un risultato che premia il lavoro dell’associazione culturale ‘Corsa degli Zingari’ ETS e che conferma la volontà del Consiglio regionale di sostenere le tradizioni capaci di raccontare la nostra storia e di generare nuove opportunità per il territorio. La politica dimostra, così, di saper intervenire non solo sulle grandi opere ma anche sulle radici culturali che rendono l’Abruzzo una terra unica e riconoscibile”, conclude Verrecchia.