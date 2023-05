CORSA ROSA A ROSETO: REALIZZATA UNA BICICLETTA GIGANTE CHE CONIUGA SPORT E TURISMO

ROSETO DEGLI ABRUZZI- Roseto i in festa per il passaggio, per il secondo anno consecutivo, della carovana del Giro d’Italia. Tra le tante iniziative messe in atto in occasione della Corsa Rosa una menzione particolare va a quella organizzata sulla spiaggia rosetana, all’altezza del Lido Celommi, dall’officina d’arte Roseto Art.Lab in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura. Una bicicletta gigante realizzata utilizzando decine di ombrelloni, di sdraio e di lettini, visibile da grande distanza e che coniuga i simboli dello sport e del turismo rosetano.

“Quest’anno, in occasione del passaggio del Giro d’Italia nella nostra città, abbiamo voluto realizzare una splendida unione tra sport e arte, una sorpresa per tutti i rosetani e gli amanti del Giro per la quale non possiamo che ringraziare il collettivo di Art.Lab e l’Assessore Luciani per averla ideata e voluta fortemente” dichiara il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes.

“Un ringraziamento va inoltre al Lido Celommi, ai ragazzi della Pallanuoto Roseto, a Bruno Cerasi, a Enzo Santarelli e Federico Giardino per le immagini, e ovviamente ai rappresentanti di Roseto Art.Lab che è sempre più un laboratorio a cielo aperto di bellezza, cultura, e promozione del territorio. Siamo sicuri che la bici realizzata sulla nostra spiaggia diventerà una cartolina promozionale della nostra città in vista della prossima stagione turistica”.

“Anche in questa occasione – affermano il Sindaco Mario Nugnes, l’Assessore al Turismo e allo Sport Annalisa D’Elpidio e l’Assessore alla Cultura Francesco Luciani – la città di Roseto è riuscita a mostrare il meglio di sé, il suo spirito di accoglienza e la sua anima “artistica e fantasiosa”. Lo ha fatto aspettando i ciclisti del Giro con tantissimi rosetani che affollavano il nostro territorio, addobbando le strade di rosa e realizzando un’opera imponente, visibile anche a grande distanza. Infine, un ringraziamento sentito va a quant hanno reso possibile l’ottimale riuscita della kermesse e il passaggio sul nostro territorio, ovvero gli uffici e gli operai del Comune di Roseto degli Abruzzi, gli agenti della Polizia Municipale, e le associazioni di volontariato presenti anche loro sul territorio: Protezione Civile, Guide del Borsacchio e Guardie Ambientali. Abbiamo dimostra, ancora una volta, che il lavoro sinergico tra tutti gli attori del nostro magnifico territorio dà ottimi risultati”.