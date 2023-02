CORSI DELLA UIL IN VISTA DEL CONCORSO PER LA POLIZIA LOCALE BANDITO DALLA PROVINCIA DI CHIETI

CHIETI – In seguito della notizia che la Provincia di Chieti ha bandito il Concorso per l’assunzione di Agenti di Polizia Locale da destinarsi ai vari Comuni, la Uil di Chieti, con Segretario Marco Angelucci, si è attivata per venire incontro alle esigenze di tanti giovani che si stanno cimentando nella preparazione sia di questo e sia di altri per lo stesso profilo attivi su tutto il territorio nazionale.

L’iniziativa di formazione e preparazione, è nata con la collaborazione con l’Associazione Culturale Scuola di Formazione Professionale della Spezia, leader dal 2007 nella preparazione specifica dei concorsi per Agenti di Polizia Locale tanto da essere giunta alla 73° edizione del Corso.

Il Corso di Preparazione si terrà a Chieti nella Sede Uil di Via Delitio n. 26 nelle giornate venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 marzo 2023 nella formula full-immersion 20 ore, proprio per dare la possibilità di partecipare anche a chi proviene da fuori Regione ed a chi ha un’altra occupazione ma vorrebbe cimentarsi nella preparazione giuridica prevista per le prove concorsuali e magari migliorare la propria posizione. Il Corso sarà di natura teorica e tratterà la quasi totalità delle materie previste nei vari bandi.

Docente per il Corso sarà Andrea Prassini Vice Comandante della Polizia Locale di Santo Stefano di Magra (Sp), che ha già relazionato per lo stesso Corso in diverse zone del nostro Paese. Al termine saranno rilasciati attestati di partecipazione e tutta la normativa così da non dover acquistare alcun testo per la preparazione.

Termine per iscriversi 27 febbraio 2023 e per seguire al meglio i corsisti saranno accettate le prime 20 iscrizioni. Per informazioni inviare mail a: [email protected] oppure telefonare al 328.5467479