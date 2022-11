CORSI DI INFORMATICA:OPPURTUNITA’ PER ADULTI ALL’AQUILA

L’AQUILA – Corsi multilivello di informatica e lezioni propedeutiche al conseguimento della Patente europea del computer sono in programma all’Aquila nella sede del Cpia (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti), con varie sessioni in programma nell’arco di questo anno scolastico.

Il corso base, della durata di 30 ore, prevede un focus sugli ambienti di lavoro Microsoft Word e Power Point, mentre il corso avanzato, della stessa durata, si concentra su programmi come Microsoft Excel e Access.

Previsto, dunque, un corso per il conseguimento dei 7 moduli della patente europea del computer, della durata complessiva di 90 ore. I corsi prevedono il pagamento di una quota di iscrizione (una tantum) per coprire le spese di segreteria.

Per informazioni ed iscrizioni ci si può recare personalmente nella sede dei corsi nel Musp dell’istituto, diretto dalla professoressa Alessandra De Cecchis, sito sulla Statale 80 n. 8/B (di fronte alla Caserma del 9° Battaglione Alpini) o telefonare al 0862.313475.