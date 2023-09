CORSI DI ITALIANO, COMPUTER E LINGUE ALL’AQUILA E IN TUTTA LA PROVINCIA ANCHE PER I RIFUGIATI

L’AQUILA- Corsi di italiano per stranieri sul territorio, recupero terza media o biennio delle superiori (finalizzato alla certificazione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione), così come informatica, inglese e altre lingue comunitarie. Anche per l’anno scolastico 2023-2024 il Centro provinciale per l’Istruzione degli Adulti dell’Aquila (Cpia), scuola ministeriale e pubblica, riparte con un’ampia proposta formativa nelle sedi associate di Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro e L’Aquila. Accanto ai percorsi di primo livello divisi in primo (ex terza media) e secondo periodo (biennio superiori), sono diversi i corsi di italiano attivati con stranieri.

Le classi sono divise in livelli di apprendimento secondo i livelli del Quadro comune di europeo di riferimento (Qcer) da A1 a C2. Possibili anche esami di certificazione di italiano come lingua straniera (Cils) dell’Università degli Stranieri di Siena. In fase di attivazione anche i corsi di italiano per le comunità ucraine sul territorio, insieme ad altre proposte didattiche a beneficio di rifugiati e richiedenti asilo. L’ampliamento dell’offerta formativa si apre a tutti residenti del territorio, con corsi di alfabetizzazione informatica (Base e Avanzata), con corsi ed esami per la certificazione Icdl (Base e Full Standard). Oltre all’inglese (attivi i corsi da A1 a C1 con preparazione alle certificazioni Cambridge), è in partenza anche un corso di lingua spagnola. Altre lingue sono attivabili al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

I corsi vengono erogati nelle sedi di L’Aquila (Ss 80 8/b – 0862.313474), Avezzano (via Aldo Moro, 1 – 0863. 1809831), Castel di Sangro (piazzale Prato Cardillo – 0864.435666), Sulmona (I/c – “Radice Ovidio” – via Palmiro Togliatti, 1 – 340.2712372). www.cpialaquila.edu.it (