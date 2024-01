CORSI ORGANIZZATI DALLO SCI CLUB ATERNO DI PESCARA E BUS NAVETTA PER ROCCARASO DAL 21 GENNAIO

PESCARA – Lo Sci Club Aterno Pescara, fondato nel 1984 e prossimo a celebrare 40 anni di attività, unico riferimento per gli appassionati degli sport invernali dell’intera area metropolitana Pescara-Chieti, per la stagione sociale 2024 ha programmato diverse tipologie di corsi: Scuola Sci Alpino Junior, Scuola Sci Alpino Adulti, Scuola Snowboard Junior, Classe Speciale Adulti, Corso Sci Alpinismo, Corso Sci Freeride. Le attività avranno inizio domenica prossima, 21 gennaio, e termineranno domenica 10 marzo. Un’offerta per tutti i soci, dai più piccini ai più grandi: – Scuola sci alpino Junior principiante/base/intermedio/preagonismo – Scuola sci alpino Adulti principianti – Corso speciale sci alpino Adulti – Scuola snowboard Junior – Corso base Sci Alpinismo – Corso Sci Freeride.

Da domenica 21 gennaio (e fino a domenica 10 marzo) sarà inoltre operativo il servizio di bus navetta da Pescara e San Giovanni Teatino (Chieti) per Roccaraso – Aremogna (Località Gravare) nella provincia aquilana.