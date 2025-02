CORSO FORMATIVO RISERVATO A DOCENTI PER L’INFANZIA A MONTESILVANO E TERAMO

TERAMO – L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo- Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, sotto l’egida del direttore scolastico Massimiliano Nardocci e la sinergica attività organizzativa del Presidente dell’Orss Antonello Passacantando nel duplice ruolo anche di direttore del corso e del coordinatore regionale di Educazione Fisica, Guido Grecchi, ha organizzato, con il contributo dello staff regionale di Educazione Fisica, composto da Ada Di Ianni, Roberta Borrone, Marcella Rolandi che si occupa anche del coordinamento dei corsi, Tiziana Carducci, Stefania Cerulli, Sonia Indiciani, Desolina Pagnottella, Valentina De Martino, Roberto Pignalberi, Guido Grecchi, Marco Pompa, Domenico Caporale e Paolo De Carolis, nei giorni 7 e 8 febbraio 2025, due giornate formative riservata alle docenti della scuola dell’Infanzia della Regione Abruzzo, per gli Istituti che hanno aderito al progetto “MovimentiAmo la Scuola” a.s. 2024-25.

A Teramo le corsiste sono state accolte dal dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Clara Moschella e dalla ds dell’IIS Marino Alessandrini, Maria Letizia Fatigati. Parlando alle insegnanti Clara Moschella, riguardo l’importanza dei corsi di aggiornamento di sport nell’infanzia ha detto: “I corsi di aggiornamento dedicati allo sport nell’infanzia rappresentano una risorsa imprescindibile per il miglioramento delle pratiche educative. Lo sport non è soltanto un’attività motoria, ma un potente strumento di crescita personale, sociale e cognitiva per i nostri allievi. È fondamentale che i docenti siano costantemente aggiornati sulle metodologie innovative che, attraverso il movimento e il gioco, promuovono l’allievo come protagonista attivo del suo percorso formativo. Questi corsi, inoltre, potenziano la ricerca-azione, un approccio didattico che unisce la riflessione teorica con la pratica quotidiana, permettendo agli insegnanti di sperimentare nuove strategie e adattarle alle esigenze degli studenti. In questo modo, possiamo offrire un’educazione sempre più inclusiva e personalizzata, che valorizzi ogni bambino e lo supporti nel suo sviluppo integrale.”. A farle eco Maria Letizia Fatigati ds IIS Alessandrini-Marino- Pascail-Comi-Forti

“La pratica sportiva è un pilastro fondamentale nella formazione dei nostri giovani, non solo dal punto di vista fisico, ma anche educativo e sociale. Attraverso lo sport, i ragazzi imparano il rispetto delle regole, il valore della disciplina e della collaborazione, sviluppando un senso di appartenenza a una comunità sana e positiva. Questi valori sono essenziali per prevenire comportamenti devianti, poiché lo sport rappresenta un’alternativa concreta e costruttiva alle tentazioni che possono portare a scelte sbagliate. È nostro dovere, come educatori, promuovere e incentivare la partecipazione allo sport, creando spazi in cui i giovani possano crescere e confrontarsi in modo sano e costruttivo.”

Questo il programma seguito:-venerdì 07.02.2025 dalle ore 14.30 alle 19.30 nella palestra dell’IIS “Alessandrini” via D’Agnese 1 a Montesilvano (PE), incontro riservato alle docenti delle province di Chieti e Pescara.

-sabato 08.02.2025 dalle ore 8.30 alle 13.30 nella palestra dell’IIS BLAISE-PASCAL, via A. Bafile, 39 a Teramo, incontro riservato alle docenti delle province di Teramo e L’Aquila.

Le lezioni sono state tenute dai docenti dello Staff del Coordinamento di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva dell’USR Abruzzo. Al termine tutte le partecipanti hanno ricevuto l’attestato di partecipazione.