L’AQUILA – L’attuale difensore civico regionale, Giandonato Morra, e il suo predecessore Fabrizio Di Carlo, l’ex assessore regionale e amministratore delegato della Fira, la finanziaria regionale, Giacomo D’Ignazio. I presidenti dell’Ater di Teramo, Maria Ceci, e dell’Ater dell’Aquila, Isidoro Isidori, l’ex presidente dell’Ama dell’Aquila, Giammarco Berardi. E ancora, pezzi da novanta della tecnostruttura regionale, come i dirigenti Ebron D’Aristotile, Carlo Tereo de Landerset, Paola Di Salvatore e Daniela Valenza. Ci sono poi l’ex deputato e consigliere regionale Camillo D’Alessandro, coordinatore di Italia viva, l’ex sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca l’ex assessore comunale di Spoltore, Marina Febo, e di Pescara, Adelchi Sulpizio,

Sono solo alcuni dei nomi dei 49 candidati – l’elenco completo qui di seguito – alle due prestigiose cariche di componente non togato della sezione regionale della Corte dei Conti regionale, che valgono ciascuna ben un milione di euro per 5 anni di mandato, a valere sulle casse regionali.

A designarli sarà il voto del consiglio regionale, in programma per oggi – anche se è probabile un rinvio dello specifico ordine del giorno – e ad essere favoriti sono giocoforza coloro che saranno particolarmente graditi alla maggioranza di centrodestra del presidente Marco Marsilio. Da quanto trapela una postazione è rivendicata dalla Lega, l’altra dovrà avere il consenso di Fdi e Forza Italia. Anzi, il fatto che difficilmente oggi si avrà la fumata bianca, può essere il segno che l’accordo sui due nomi non è stata raggiunto. Difficile che una delle due postazioni sarà lasciata alle minoranze, del centrosinistra e Movimento 5 stelle.

Le designazioni in ogni caso dovranno passare al vaglio della Corte dei Conti nazionale, e ci sarà poi il successivo passaggio in Consiglio dei ministri chiamato a predisporre un decreto di nomina, che dovrà essere firmato dal presidente della Repubblica.

A leggere il lungo elenco dei 49 candidati, corredati da breve scheda, inviato ai consiglieri, terminata l’istruttoria degli uffici dell’Emiciclo, si può in ogni caso affermare,che si attingerà da una rosa di candidati con curriculum molto pesanti, vista l’importanza del ruolo che devono andare a ricoprire, Candidati che hanno risposto all’avviso del consiglio regionale indetto 15 settembre e scaduto il 20 novembre.

Oltre ai nomi citati, troviamo importati commercialisti e avvocati, autorevoli revisori dei conti, docenti universitari, come nel caso di Massimo Cirulli e Salvatore Cimini. Tra i candidati c’è poi anche Enrico Tedeschi, fratello di Gianfranco Tedeschi, sindaco di Cerchio (L’Aquila), generale della Finanza ed ex capo di gabinetto dell’Aise, l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna.

Va detto però che la Regione Abruzzo non è obbligata a nominare suoi rappresentanti in seno alla Corte dei Conti, e ad oggi, e da circa tre anni, infatti non ce sono, dopo che è scaduto il mandato del componente Antonio Dandolo, nominato dalla maggioranza di centrosinistra di Luciano D’Alfonso, e dopo il clamoroso passo indietro rispetto alla designazione, avvenuta a inizio 2020, dell’ex assessore regionale di Forza Italia, Paolo Gatti, da parte del presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, con il beneplacito del presidente della Regione Marco Marsilio.

Decisone che aveva provocato la levata di scudi dell’opposizione, secondo la quale la designazione doveva avvenire, statuto regionale alla mano, con il voto del consiglio regionale, perché il presidente Sospiri non sarebbe stato delegato dall’assemblea ad effettuare la designazione. Ma del resto la designazione di Gatti aveva provocato anche e soprattutto una spaccatura nella maggioranza di centrodestra, in primis da parte della Lega. E così Sospiri ha ritirato la delibera di designazione.

Poi la pratica, complice l’emergenza covid, è stata archiviata, e quando è stata ripresa in mano, con il bando indetto a settembre, si è ben pensato di raddoppiare le postazioni, con conseguente variazione di bilancio decisa a fine ottobre, da 200 mila euro, necessari a pagare per il primo anno di mandato, non più uno, ma bensì due componenti non togati, con una spesa complessiva di 400 mila euro.

A protestare era stato dunque Silvio Paolucci, capogruppo del Pd in consiglio regionale: “l’esecutivo regionale afferma che non ci sono i fondi per sostenere famiglie e imprese in difficoltà a causa del caro energia, però trova i fondi per nominare un componente in più della Corte dei Conti”, ha affermato.

TUTTI I CANDIDATI

CARLO AMOROSO

Dottore di ricerca in problemi , profili e prospettive in contabilità e finanza pubblica; Docenze presso l’Università degli Studi di L’Aquila e presso l’Università degli Studi di Chieti in materie giuridiche Dirigente dal 2000 al 2004 presso USL n. 4 L’Aquila presso la regione Abruzzo dal 2004, a tutt’oggi ; Segretario amministrativo presso l’Università degli studi G. d’Annunzio Chieti Presidente del Comitato di Verifica e Monitoraggio per l’attuazione dell’Accordo di Programma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’attuazione della delega prevista dal D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422; e dei Comitati Tecnici di Assistenza per l’attuazione dei Contratti di Servizio con le Società p.A. Gestione Trasporti Metropolitani e Ferrovia Adriatico Sangritana

ANGELA MARIA ANTENUCCI

Revisore unico del Parco Sirente Velino dal 2022 , Revisore dei conti presso la ASL n. 1 Avezzano Sulmona L’Aquila dal 2014 al 2018 Revisore presso i Comuni di: Rosciano (PE), Castel Castagna (TE) Controllore di I livello progetti MED per Abruzzo Sviluppo e Gad GSV Controllore di I livello perprogetti FORMEZ Regione Abruzzo. Controllore di I livello FSE e DG immigrazione per Ecoter srl – Regione Lazio . Presidente dell’Organismo straordinario per la Provincia di L’Aquila per il riordino delle IPAB e disciplina ASP Consigliere del Consorzio Patto territoriale della Marsica, Consulente CNEC

GIAMMARCO BERARDI

Dottore Commercialista in L’Aquila. Amministratore unico della Società municipalizzata AMA SPA. Revisore del Comune di Rocca Santa Maria (TE) dal 14/03/2021 Componente del Collegio Sindacale di FIRA SPA (Socio 100% REGIONE ABRUZZO) – dal 20/03/2021 Revisore del Comune di Rocca Santa Maria (TE) dal 21/10/2016 Componente del collegio Sindacale di VITHA GROUP S.P.A. (SOCI 100% PRIVATI) – Componente Collegio Sindacale di S.E.D. S.P.A. (SOCIO 100% COMUNE DI L’AQUILA) – Componente consiglio di Amministrazione della Banca BCC del GRAN SASSO D’iTALIA

GIULIA BUCCELLA

Revisore legale e Revisore dei conti in diversi comuni, tra cui l’unione di Comuni delle Colline medio Vomano, Pietraferrazzana, Arsita, Carpineto sul Nora, Farindola, Villa Celiera, Penne e della Provincia di Pescara, ADSU CH. Presidente della Commissione per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi ERP di Lanciano; Componente del Collegio Sindacale della società intercomunale SIG spa. Consulenze agli enti locali.

MAURIZIO BUCCI

Revisore Legale; Presidente Collegio Sindacale Ferrovia Adriatico Sangritana, Revisore unico AMA S.p.A. Presidente Collegio revisori dei Conti comuni di Avezzano, Francavilla al Mare E San Salvo; Revisore dei Conti presso i Comuni di Gamberale, Roio del Sangro, Civitaluparella, Paglieta, Tornimparte, Penne, revisore Comunità Montana di Quadri

GIULIANO CALDERONI

Dottore commercialista e Revisore legale, Presidente collegio sindacale AFM dal 2018 ad oggi, Componete Odv presso Abruzzo Engineering dal 2012 al 2013, Componente del Collegio Sindacale con funzioni di revisione c/o A.S.I. Presidente Collegio Sindacale con funzioni di revisione c/o L’Aquilambiente S.p.A. dal 2004 al 2005; dal 2010 al 2016 Componente Collegio Sindacale AFM SpA Sindaco effettivo presso Abruzzo engineering Scpa.

SARA CECALA

Avvocato dal 2007; Nominata Componente CdA dell’ADSU AQ da febbraio 2020 ad oggi ; componente Organismo di vigilanza ATER AQ per 5 mesi; dipendente per 10 mesi dell’amministrazione provinciale di L’Aquila.

MARIA CECI

Docenza presso la facoltà di scienze infermieristiche Università degli studi di L’Aquila sezione Teramo. Presidente ATER Teramo, componente del nucleo centrale di coordinamento Assessorato e lavoro provincia Teramo, Consigliera di parità Comune Teramo per circa un anno, Consulente COPE (Consorzio Punto Europa Teramo)

SALVATORE CIMINI

Professore ordinario di diritto Amministrativo presso Università di Teramo Ha svolto anche attività di docenza in vari Master e scuole di specializzazione dell’Università di Teramo Direttore generale dell’Università dell’Università degli studi di Teramo dal 2021 ad oggi; Componente Consiglio amministrazione Università di Teramo dal 2020 al 2021 Componente Comitato Spin off Università di Teramo

MASSIMO CIRULLI

Docente universitario a contratto di diritto dell’esecuzione civile nell’Università telematica “Pegaso” e diritto processuale civile nella scuola di specializzazione per le professioni legali Universitas Mercatorum professore a contratto università studi G. D’annunzio Chieti. Avvocato; Direttore generale del Comune di Ortona dal 2002 al 2004; Assessore comune di Ortona dal 2022 al 2004 Componente del Consiglio della C.C.I.A.A di Chieti dal 1999 al 2004; Componente CdA Abruzzo Sviluppo S.p.A; Presidente S.A.S.I. spa dal 2006 al 2008; Presidente ARPA spa dal 2009 al 2014

PAOLO CONSALVI

Dal 2022 Presidente del Collegio dei revisori di Ortona e dell’ordine dei medici della provincia di Chieti Revisore dei conti dell’Agenzia regionale di tutela ambiente Abruzzo, dei Comuni di Francavilla al Mare, Chieti, Ortona, Spoltore, Città Sant’Angelo, Bucchianico, Liscia della Comunità montana della Valle Peligna, del Consorzio Riufiuti del Chietino, e dell’Istituzione Teatro Marrucino di Chieti e del Comune di Prezza; Consulente Fondazione Carichieti, Iscritto all’OIV

ROSSELLA CORSUTO

Esperienza ventennale nel settore della Finanza maturata presso Intesa San Paolo

CAMILLO D’ALESSANDRO

Laurea Magistrale economica Aziendale conseguita il 07/06/2001 Dottore commercialista e Revisore dei conti presso il proprio studio. (NDR – si legge nella scheda “Non ha indicato sinteticamente le esperienze più significative ai fini della designazione”)

EBRON D’ARISTOTILE

Professore a contratto presso la Facoltà di economia – Università G. D’annunzio di Chieti – Pescara dal 2018, contabilità degli enti locali. Attualmente dirigente del servizio Programmazione economico finanziaria della Regione Abruzzo; Direttore regionale del Dipartimento Risorse ed organizzazione della Regione Abruzzo dal 2015 al 2017; Autorità di Audit e controllo ispettivo nel 2015; Dirigente del servizio Bilancio della Regione Anbruzzo dal 2017 al 2020; Dirigente della Gestione Sanitaria Accentrata della regione Abruzzo. Direttore generale del Comune di Chieti, Dirigente del Settore Economico finanziario della Provincia di Pescara; revisore dei conti e membro di numerosi nuclei di valutazione.

CARLO TEREO de LANDERSET

Dirigente regionale dal 2020 a tutt’oggi ; Dirigente a T.D. APTR, Membro OIV dell’Azienda Comprensoriale Acquedottistica – A.C.A. S.p.A. in house providing di Pescara, Componente della Commissione Assegnazioni Alloggi E.R.P. dell’ ATER comune di Pescara Presidente del Collegio dei Liquidatori Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara. MARCO DE PAULIS Curatore di diritto commerciale presso l’Università dell’Aquila. Avvocato, Componente Commissione urbanistica Comune di Tortoreto, Curatore fallimentare, Vice presidente Associazione IT.IN. Italia India.

MARCO DE SANTIS

Componente del collegio sindacale di Autovia Padana SPA della Società Autostrada Tirrenica SA e della Camera e Commercio Gran sasso, Componente del Consiglio di Amministrazione dell’accademia di belle arti dell’Aquila, Revisore presso il comune di Santa Maria Imbaro, Componente Comitato tecnico Scientifico del Consorzio didattico interuniversitario CODEMM. Componente OIV del Consiglio regionale e del Comune di L’Aquila, Giudice popolare presso la Corte di Assise di L’Aquila, Mediatore per il servizio di conciliazione della Camera e commercio di L’Aquila, Funzionario amministrativo-contabile presso il Ministero delle Infrastrutture e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

ENRICO D’ELCE

Revisore legale; esperienza di Revisione contabile presso ATER AQ, Agenzia per lo sviluppo CCIAA AQ, Consorzio Turistico Gran Sasso; Comune di Fallo; Consulente GSSI su progetti di ricerca UE/IT – Sindaco unico di terminali Italia Gruppo ferrovie dello Stato Italiane, Presidente collegio dei revisori dei conti Istituto diocesiano; Revisore legale GAIA s.r.l.; Membro del collegio dei Revisori Il cenacolo degli Angeli Onlus.

EMILIO DELLA CAGNA

Revisore legale dal 1998. Presidente del Colleggio Sindacale GTM spa trasporto pubblico 2010/2015. Presidente Collegio sindacale Provincia ed Ambiente spa dal 2009/2015. Membro del Collegio Sindacale ASL Pescara dal 2020 ad oggi.

FABRIZIO DI CARLO

Avvocato dal 1986, patrocinante avanti alle giurisdizioni superiori; Membro consiglio di Amministrazione della fondazione Forum Aterni di Pescara. Difensore civico regionale per 5 anni dal 2016 al 2021; componente del Comitato scientifico della camera forense arbitrale; Consulente di istituti di Credito nell’ambito dell’attività professionale di avvocato; Curatore e Commissario giudiziale.

SERGIO DI FELICIANTONIO

Avvocato dal 1999; Magistrato Onorario con funzioni requirenti presso il Tribunale di Pescara dal 08.05.2000-31.01.2015 e di Chieti e 01.02.2015 a tutt’oggi in corsoi; Direttore a tempo determinato dal 2016 al 2021 dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona – ASP.n 1 e ASP n. 2; Consulente giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ispettorato della Funzione Pubblica Consulente esperto senior per la gestione dei fondi strutturali delle società Digis srl e RED Group al 2012 al 2014 componente organismo commissariale straordinario della Giunta regionale per la trasformazione delle IPAB in ASP; iscritto nell’elenco nazionale OIV

ROSANNA DI GIOACCHINO

Revisore legale. Dal 2002 al 2010 Presidente dell’Automobile Club di L’Aquila. Dal 2020 Giudice tributario presso la Commissione tributaria della Lombardia, revisore contabile società a partecipazione pubblica. Ha ricoperto la carica di Assessore presso il Comune di Tione degli Abruzzi.

PAOLA DI SALVATORE

Dirigente a tempo indeterminato presso la Regione Abruzzo dal 2005; Autorità di Gestione del Programma IPA adriatic CBC dal 2013 al 2020 , dal 2020 Dirigente del Servizio Datore di lavoro della Giunta regionale.

GIACOMO D’IGNAZIO

Dipendente della Provincia di Teramo; Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato FIRA dal 2020

CHIARA FABRIZI

Dal 2016 Dirigente di II Fascia presso il Ministero dell’Interno, con l’incarico di dirigente dell’Ufficio contabilità, Gestione finanziaria, Attività contrattuale e Servizi della prefettura di TERAMO; dal 2020 al 2021 Commissario Prefettizio del Comune di Bisenti e già commissario presso Montorio e sub Commissario del Comune di Teramo. Dal 2009 al 2016 Funzionario presso l’ANAC. Iscritta alll’albo dei docenti della Scuola azionale dell’amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

VINCENT FANINI

Esercizio della professione di avvocato dal 1994 ad oggi; legale di fiducia del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata al 2012 al 2018. Esperienza di Curatore fallimentare e liquidatore giudiziale.

MARINA FEBO

Consigliere comunale del Comune di Spoltore dal 2017 al 17/6/2022, Dal 2019 ad oggi membro del Comitato di controllo analogo della Società Ambiente spa di Spoltore; dipendente della Regione Abruzzo Funzionario D1 dal 2019 a tempo indeterminato e dal 2020 a tempo indeterminato. Membro del comitato di controllo congiunto di ambiente S.p.A. Cultore della materia diritto europeo e internazionale dal 2002 ad oggi.

ROBERTA FRASCIONE

Attualmente Funzionario presso il CSM dal 2014; E’ stato funzionario presso l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato. Ha collaborato dal 2002 al 2004 con il Prof. Giovannini per un progetto di ricerca dell’OCSE

GIANLUIGI GUERRA

Revisore legale, Revisore dei conti in un Istituto scolastico da maggio 2011 a dicembre 2012; Revisore dei Conti presso il comune di Rocca di Mezzo, Castelvecchio Subequo, Bisenti. In servizio presso la Prefettura di Chieti quale Funzionario economico Finanziario dal 2010 ma in servizio dal 1990 in prefettura; iscritto nell’elenco nazionale OIV

PIERANGELO GUIDOBALDI

Consulente per l’ARAP dal 2016 in materia di contratti pubblici e per altri enti pubblici

ISIDORO ISIDORI

Avvocato; Presidente consiglio di amministrazione ATER L’Aquila; MEMBRO del Consiglio Direttivo Federcasa.

ANTONIO ULIANELLA

Revisore nei Comuni di Lecce dei Marsi, Ortona dei Marsi, Pescina, Trasacco ed altri revisore Provincia di L’Aquila, del Consorzio per il Polo Universitario Unimar, Componente effettivo collegio sindacale della società UNCI, della società SISTEMA Spa, Revisore dei conti dell’Istituto Comprensivo Scolastico di Montereale e Pizzoli, Componente collegio revisori Ordine Dottori Commercialisti di Avezzano, Presidente dell’Unione giovani commercialisti, Presidente ASPECO, Assessore Bilancio, Finanze Tributi e Commercio Città di Pescina dal 2011 al 2014 , Sindaco f.f. Città di Pescina dal 2014 al 2015

ALESSIO LALLA

Dottore commercialista presso il proprio studio Revisore dei conti Consorzio Coasiv, e CODEMM; Consulente Fiscale per la società privata “Stella operazione doganali” Curatore fallimentare

ANTONELLO LANGIU

Avvocato Segretario comunale in vari comuni della provincia di Pavia Segretario Generale del Comune di Taranto dal 2022. Segretario Generale dei Comune di Montesilvano (PE ) Celenza sul Trigno Segretario generale e Direttore generale del Comune di Pescara dal dal 2013 al 2014, Componente della Commissione Straordinaria per la gestione e la liquidazione del dissesto del Comune di Rocca Priora (RM). Dal 2021 incarico di Dirigente del Servizio legale nazionale dell’ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in L.ca.- Insignito dell’onorificenza di Ufficiale e Commendatore. Sub commissario straordinario del Comune di Manduria; Segretario della Provincia di Pescara dal 2013 Dipendente del Ministero dell’Interno

GIANPAOLO LUFRANO

Avvocato dal 2001; Nominato membro cda ADSU Chieti Pescara dal 2015 al 2019; Dal 2011 al 2015 componente dell’organismo di vigilanza della TUA spa TIZIANA MAGNACCA Avvocato dal 2004, sindaco del Comune di San Salvo dal 2012 al 2022 con deleghe al bilancio, urbanistica e personale, nel primo mandato con deleghe ai Tributi e Polizia Municipale

GIANDONATO MORRA

Avvocato , Difensore civico regione Abruzzo dal 2021, Consigliere regionale dal 2008 e Assessore con delega ai trasporti dal 2009 al 2014; Commissario straordinario Parco nazionale della Laga, Componente Collegio liquidatori del Consorzio Agrario di Teramo, Componente Comitato esperti per la valorizzazione e tutela del Patrimonio agroalimentare istituito presso il Ministero delle Politiche agricole

SIMONE PAOLONI

Dottore Commercialista e revisore legale dei conti dal 2004 ad oggi.Dal 2006 al 2016 Sindaco effettivo del Collegio Sindacale dell’Azienda USL di Arezzo; Componete Collegio revisori dei Conti dela Regione Liguria dal 2016 al 2021 Presidente del Collegio sindacale, in corso, dell’azienda USL SUD EST TOSCANA

RENATO RANIERI

Commercialista e revisore dei conti dal 2004 – revisore dei Conti del Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE) e Bolognano da marzo 2021; Presidente OIV della società Ambiente Spa da marzo 2021 ad oggi. Dal 2008 al 2013 Consulente per il Senato della Repubblica. Esperienza per lo più in Collegi sindacali di aziende private

PASQUALINO RICCIONI

Dal 1990 ad oggi svolge l’attività di Dottore commercialista, Revisore dei conti presso il Comune di Valle Castellana, Torricella Sicura, Penna Sant’Andrea, Pianella, Cortino, Civitella Casanocva, Rocca Santa Maria , Cepagatti, Componente del Collegio Sindacale della GTM spa, del Consorzio Bacino imbrifero Vomano Laga. Designato quale revisore dei conti presso il Consorzio di bonifica centro nel 2021

MARTINA SPADANO

Dal 2022 Membro Collegio revisori dei conti del PIARC (Comitato Italiano dell’Associazione Mondiale della Strada), dal 2010 Audit Manager della Società Ey Spa, ha seguito revisione contabile dei bilanci di ACA spa in house (per i comuni della provincia di Pescara), SASI in house( per i comuni della provincia di di Chieti), per l’Anas, per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ed altre società ed enti privati – Dal 2019 a tutt’oggi Esperto contabile Bilancio presso Direzione Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo Amministrazione Bilancio e Fiscale presso ANAS Spa

GIOVANNI STRAMENGA

Avvocato Difensore civico del Comune di Pescara dal 2010 al 2014; presidente dela Commissione Consiliare del Comune di Pescara dal 1994 al 1998 Componente della commissione di valutazione per la conferma dell’incarico di Magistrati onorari istituita presso il tribunale di Pescara

ADELCHI SULPIZIO

Assessore comune di Pescara dal 2015 al 2016, Componente Consiglio di Amministrazione Fondazione Genti D’Abruzzo ; Consulente in varie societa private. ENRICO TEDESCHI Dal 1984 al 2000 in servizio presso la Guardia di finanza rivestendo vari incarichi, dal 2000 al 16/01/2022 è transitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dove ha svolto mansioni direttive e dirigenziali

MASSIMO TIBERINI

Responsabile Ufficio Gestione PEF e Piano Triennale dell’A.R.A.P. dal 2019 a tutt’oggi; Revisore dei conti del Comune di Ateleta, dell’ANCI Abruzzzo e della CALDERALI GAS S.R.L; Membro del Comitato Tecnico Scientifico CODEMM

ILARIA VALENTINI

Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Chieti, Ortona, Campli, Montelapiano, e della Provincia di Teramo, Commissario ad Acta Comune di Controguerra – Comune di Loreto Aprutino , Consorzio Acquedotto dell’Orfento , Comunità Montana Vestina -Consorzio CONSIDAN; Componente OIV del Consiglio regionale; Presidente OIV comunI di Montesilvano, Roseto degli abruzzi,Teramo, Colledara, della Camera di Commercio di Teramo, ed altri, Membro Collegio sindacale in varie società ed Enti; Commissario Governativo nominata dal Ministero del Lavoro Società consortile edile C.D.C in Liquidazione

DANIELA VALENZA

Dirigente a tempo determinato ex art. 22 della L.R. 77/1999 del “Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” istituito presso il “Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa” dal 2016 a tutt’oggi;- Attuale Commissario dell’A.R.I.C. – Agenzia regionale per l’Informatica e la Committenza – ex Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 65 in data 04.10.2019, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui alla L.R. n. 25 del 2000 e ss.mm.ii., Presidente dell’ERSI dal 2016 al 2020

VICARETTI RAFFAELE

Revisore legale, dottore commercialista. Revisore dei conti in alcuni comuni quali Acciano, Morino, Pacentro, Montebello sul Sangro. Nucleo di valutazione quale componente unico in vari Comuni; consulenze per la programmazione dei bisogni del personale o per la protezione dei dati.

FABIO ZUCCARINI

Dirigente presso il Comune di Pescara dal 2014 dove ricopre vari incarichi Componente OIV Regione Abruzzo e in alcuni enti strumentali Regione Abruzzo:(Azienda per il diritto agli Studi Universitari Chieti-Pescara; Azienda per il diritto agli Studi Universitari L’aquila; Azienda per il diritto agli Studi Universitari Teramo; Agenzia Sanitaria regionale; Agenzia regionale per l’Informatica e la Committenza; Agenzia regionale Tutela Ambientale; Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016; Agenzia regionale Protezione Civile)