L’AQUILA – “L’esecutivo regionale afferma che non ci sono i fondi per sostenere famiglie e imprese in difficoltà a causa del caro energia, però trova i fondi per nominare un componente in più della Corte dei Conti”.

L’attacco è di Silvio Paolucci, capogruppo del Pd in consiglio regionale, in riferimento alla variazione di bilancio da 200 mila euro arrivata oggi in commissione, per pagare non uno, come è sempre accaduto, ma due componenti non togati della sezione regionale della Corte dei Conti regionale, con una spesa complessiva di 400 mila euro. Le nomine non sono in ogni caso obbligatorie ed è ad oggi assente per la Regione Abruzzo.

Il bando è stato indetto dal consiglio regionale il 15 settembre e scade il 20 novembre. La nomina del componente, prestigioso ruolo che vale uno stipendio da un milione di euro per cinque anni di mandato, a carico delle casse regionali, è salito alla ribalta delle cronache per la vicenda che ha coinvolto l’ex assessore regionale di Forza Italia, Paolo Gatti.

A inizio 2020 ad essere designato, a seguito del precedente bando, dal presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, era stato proprio l’avvocato Gatti, decisione che però ha provocato una spaccatura nella maggioranza di centrodestra, tra alcuni esponenti della Lega, da parte di Forza Italia, per non parlare della levata di scudi delle opposizioni di centrosinistra e Movimento 5 stelle. E così Sospiri, fautore della nomina assieme a presidente della Regione Marco Marsilio, per evitare una dolorosa spaccatura nella maggioranza, ha ritirato la delibera di designazione che poi in ogni caso deve passare al vaglio della Corte dei Conti nazionale, con la nomina che spetta per decreto al Presidente della Repubblica.

A quel punto la pratica è rimasta congelata, come pure l’avviso indetto, e nel corso di una riunione del 6 settembre scorso della conferenza dei capigruppo, si legge nello stesso avviso, “considerato il tempo trascorso”, è stato dato mandato agli uffici competenti di “procedere, con sollecitudine, alla pubblicazione sul Burat per 60 giorni di un nuovo Avviso finalizzato alla raccolta delle candidature per la designazione di due componenti della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti”, salvaguardando “la posizione dei soggetti che avevano risposto al precedente Avviso e, contestualmente, dando ai medesimi la possibilità di aggiornare la dichiarazione e il curriculum già depositati.

“È l’ennesima dimostrazione di come Marsilio e i suoi siano completamente scollegati dalla realtà. In questi quattro anni di governo lo hanno dimostrato: degli interessi degli abruzzesi gli importa pochissimo, sicuramente meno di quanto importi loro delle poltrone. Siamo lavorando per un emendamento al fine di recuperare i 200.000 euro di risorse aggiuntive, che questa Giunta vuole usare per la seconda nomina della Corte dei Conti”, commenta Paolucci.