CORTE D’APPELLO L’AQUILA: CSM PROPONE ALL’UNANIMITA SCICCHITANO PER LA CARICA DI PRESIDENTE

L’AQUILA – Il Consiglio superiore della magistratura (Csm) ha proposto all’unanimità, in commissione, il giudice Bruno Scicchitano quale prossimo presidente della Corte di Appello dell’Aquila: egli attualmente è presidente di sezione della Corte d’appello di Roma. Ora si dovrà pronunciare il plenum del Csm, ma siccome Scicchitano è stato proposto all’unanimità non ci dovrebbero essere particolari sorprese. Poi ci sarà anche l’ok formale del ministero della Giustizia.

Gli altri candidatiin lizza erano Francesco Cassano, presidente della Corte d’appello di Bari, Angelo Socci, giudice di Corte di cassazione, Guido Campli presidente del tribunale di Chieti, Marco Dall’Olio sostituto procuratore generale in Cassazione, Rosaria Parruti presidente del tribunale di Sorveglianza L’Aquila. Si tratta di nomi decisamente autorevoli visti i loro curricula molto importanti.

La nomina è necessaria e urgente dopo che è scaduto il mandato di 8 anni a Fabrizia Ida Francabandera la quale era stata ora sostituita provvisoriamente dal collega Aldo Manfredi anche lui andato in pensione.