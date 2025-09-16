CORTE D’APPELLO L’AQUILA: CSM PROPONE ALL’UNANIMITA SCICCHITANO PER LA CARICA DI PRESIDENTE

di Gianpiero Giancarli

16 Settembre 2025 09:35

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Il Consiglio superiore della magistratura (Csm) ha proposto all’unanimità, in commissione, il giudice Bruno Scicchitano quale prossimo presidente della Corte di Appello dell’Aquila: egli attualmente è presidente di sezione della  Corte d’appello di Roma. Ora si dovrà pronunciare il plenum del Csm, ma siccome Scicchitano è  stato proposto all’unanimità non ci dovrebbero essere particolari sorprese. Poi ci sarà anche l’ok formale del ministero della Giustizia.

Gli altri candidatiin lizza erano Francesco Cassano, presidente della  Corte d’appello di  Bari, Angelo Socci,  giudice di  Corte di cassazione, Guido Campli  presidente del  tribunale di Chieti, Marco Dall’Olio sostituto procuratore generale in Cassazione, Rosaria Parruti presidente del  tribunale di Sorveglianza L’Aquila. Si tratta di  nomi  decisamente autorevoli visti i loro curricula molto importanti.





La nomina  è necessaria e urgente dopo che è scaduto il mandato di 8 anni a Fabrizia Ida Francabandera la quale era  stata ora sostituita provvisoriamente dal collega Aldo Manfredi anche lui andato in pensione.

 

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. CORTE D’APPELLO L’AQUILA: CSM PROPONE ALL’UNANIMITA SCICCHITANO PER LA CARICA DI PRESIDENTE
    L'AQUILA - Il Consiglio superiore della magistratura (Csm) ha proposto all'unanimità, in commissione, il giudice Bruno Scicchitano q...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: