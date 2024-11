CORTE DEI CONTI: MARSILIO INCONTRA NUOVO PRESIDENTE MONTELLA, “TRASPARENZA E COOPERAZIONE”

L’AQUILA – “Riaffermato l’impegno della Regione a mantenere una relazione di trasparenza e cooperazione con la Corte dei Conti, riconoscendo il valore cruciale del suo operato nel garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche, partner essenziale per l’efficienza amministrativa e la tutela degli interessi dei cittadini”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene comunicato che il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato oggi, a Palazzo Silone a L’Aquila, in visita istituzionale, Ugo Montella, presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Abruzzo, in occasione del suo recente insediamento.

“Il confronto che si è svolto in un clima di piena collaborazione istituzionale, ha rappresentato un’opportunità per Marsilio di porgere i migliori auguri di buon lavoro al neo presidente”, si legge ancora nella nota.

Marsilio ha ribadito “l’importanza di un lavoro sinergico tra le istituzioni per promuovere legalità e responsabilità pubblica”.