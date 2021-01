CORTE DEI CONTI: OGGI GIUDIZIO PARIFICA ESERCIZIO FINANZIARIO 2O19 REGIONE ABRUZZO

L’AQUILA – E’ iniziata alle ore 11 l’udienza per il giudizio di parificazione della Corte dei Conti del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2019, che si terrà da remoto in videoconferenza.

La parifica si inserisce nella ciclica attività di programmazione e di bilancio svolta dall’amministrazione regionale, che si conclude con la definitiva approvazione del bilancio rendicontato ed è rivolta alla predisposizione del futuro bilancio relativo al periodo successivo.

In particolare, con la pronuncia della sezione del controllo, vengono esaminate le risultanze del rendiconto e la loro corrispondenza ai vincoli e alle autorizzazioni di spesa contenuti in tutti gli atti della programmazione finanziaria, nel rispetto delle norme e dei principi, anche costituzionali, posti a garanzia della corretta gestione finanziaria e degli equilibri economico finanziari dell’ente regionale e della finanza pubblica.

Alla decisione sul rendiconto è allegata una relazione nella quale la Corte dei Conti esamina l’attività di gestione svolta dagli organismi di governo regionali, anche allo scopo di proporre in forma collaborativa le misure di correzione e gli interventi di riforma ritenuti necessari per assicurare gli equilibri di bilancio.

Download in PDF©