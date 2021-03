CORTE DI APPELLO REGIONALE: FIORAVANTI (LEGA), “SEDE A L’AQUILA NON SI TOCCA”

L’AQUILA – “Quando leggiamo rievocazioni di eventi come quello dei moti aquilani del 1971, che stanno particolarmente a cuore alla popolazione del capoluogo, pensiamo sempre a un qualcosa di obsoleto e superato ma, a volte, sembra davvero di trovarci tristemente, di nuovo, al punto di partenza”.

Così in un comunicato il coordinatore Aquilano della Lega Giorgio Fioravanti, riferendosi alla sede della Corte d’Appello d’Abruzzo, attualmente dislocata nei pressi della stazione ferroviaria dell’Aquila e oggetto di nuove polemiche da parte del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, Giovanni Di Bartolomeo, il quale torna a metterne in discussione l’ubicazione nel capoluogo di Regione.

Continua Fioravanti: “Era il 2014 quando la questione approdò prima al Consiglio Comunale di Pescara, e poi in quello dell’Aquila, con pareri assolutamente discordanti, in quanto a Pescara si impegnava il Comune ad agire per trasferire nel capoluogo adriatico la sede di Corte d’Appello, mentre nel Capoluogo di Regione si arrivò alla conclusione opposta, ovvero al mantenimento degli uffici in città. Oggi la Lega duole nel dover tornare a ribadire che la Corte D’Appello non si tocca e che non ci sono battaglie da combattere, ma territori che vanno rispettati. Tutti. Sono stati fatti investimenti importanti per ripristinare l’attuale sede, interventi che l’hanno resa all’avanguardia e perfettamente fruibile da tutta la regione.”

Conclude il coordinatore: “Consci del fatto che ci sarà sempre qualcuno che, per ragioni di spicciolo consenso, farà ricorso a provinciali battaglie campanilistiche, ribadiamo che la Lega ragiona diversamente. Ancor di più da quando, a questo Partito, è stato conferito il mandato di governare la Regione Abruzzo si è, infatti, sempre lavorato per unire i territori e per valorizzare nel loro insieme tutte le diverse realtà che vi insistono.”

