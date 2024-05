CORTEI, CONCERTI, RITI E MOSTRE: PRIMO MAGGIO IN ABRUZZO, LE COSE DA FARE E DA VEDERE

L’AQUILA – Con l’incognita del tempo anche in Abruzzo eventi d’eccezione per oggi primo maggio, festa dei lavoratori. Tra riti, concerti, mostre e manifestazioni.

Per quanto riguarda le iniziative sindacali, organizzate dalla Cgil: in provincia di Teramo è prevista a Giulianova, in via Matteotti, a partire dalle ore 9.30, la partenza del tradizionale e storico corteo che si concluderà in piazza della Libertà con gli interventi di delegate e delegati sindacali e con le conclusioni affidate a Maria Grazia Gabrielli, segretaria nazionale Cgil.

In provincia dell’Aquila, la festa dei lavoratori si articolerà su tre iniziative finalizzate a diffondere la “Carovana dei diritti” sull’intero territorio provinciale. Nel capoluogo, a partire dalle ore 8.30, è in programma in piazzale Fonte Cerreto un Flash Mob per denunciare, (ironia della sorte proprio dal 1° maggio) l’impossibilità di utilizzo della Funivia del Gran Sasso, con ciò che ne può conseguire in termini di perdita occupazionale e salariale oltre la compromissione del sistema turistico presente nell’appennino abruzzese.

A Luco dei Marsi, in piazza Umberto I, alle 10.30 è prevista la tradizionale festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori, con lo sguardo rivolto alle lotte contadine per l’emancipazione e il riscatto che ancora oggi sono attuali e ci consegnano l’esempio per immaginare il futuro.

Le iniziative della provincia dell’Aquila si concluderanno a Sulmona, alle ore 17.00, in piazza XX Settembre, per approfondire tematiche quali il depauperamento del tessuto industriale, lo spopolamento, la carenza di servizi e le aggressioni ambientali.

In provincia di Chieti si segnala, per la prima volta, un’iniziativa unitaria Cgil Chieti e Cgil Molise che si terrà alle ore 9.30 a San Salvo Marina presso il palazzetto dello sport, finalizzata ad un confronto tra le due realtà di confine ed i rispettivi rappresentanti Istituzionali rispetto alla necessità di creare una prospettiva di crescita, occupazione e tutela della salute.

Infine in provincia di Pescara, oltre al tradizionale appuntamento alle ore 10.00, presso il Palazzo della Provincia con la premiazione del Lavoratore ideale 2024 rendendo omaggio a chi si è particolarmente distinto sul posto di lavoro, si segnala, a Manoppello, alle ore 10.00, in corso Santarelli, un corteo di lavoratrici, lavoratori e cittadini che si concluderà con la deposizione di una corona in onore dei caduti sul Lavoro.

ll concerto dei 99 Posse è l’evento clou del Primo maggio della costa dei trabocchi nel Primavera festival 2024, a Vasto Marina.

Prima la discussione sulla sicurezza sul lavoro con Cgil e Cisl, poi spazio alla musica. Concerto gratuito di Silvia Mezzanotte, ex voce dei Matia Bazar, a Francavilla al Mare.

Primo maggio all’insegna della tradizione a Cocullo dove tornerà il “Rito dei Serpari”, in onore di San Domenico Abate. Tutto ha inizio con i serpari che alla fine di marzo si recano in montagna in cerca dei serpenti. Una volta catturati, vengono custoditi con attenzione in scatole di legno (in tempi remoti dentro dei contenitori di terracotta) per 15-20 giorni nutrendoli con topi vivi e uova sode.

Questa usanza sarebbe legata ai riti pagani dei Marsi, antico popolo italico. In epoca contemporanea viene celebrata in onore di San Domenico che è ritenuto protettore dal mal di denti, dai morsi di rettili e dalla rabbia. San Domenico era un monaco benedettino di Foligno che attraversò il Lazio e l’Abruzzo fondando monasteri ed eremitaggi. A Cocullo si fermò per sette anni, lasciando un suo dente e un ferro di cavallo della sua mula, divenute delle reliquie.

Porte aperte al Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila, al Castello, dalle 9.30 alle 18.30, e alle 99 cannelle, dalle 8.30 alle 19.30.

Al Munda delle 99 cannelle, la Sala francescana è stata allestita temporaneamente con 14 disegni provenienti dalla donazione di un collezionista privato, in memoria di Carmela Gaeta, in dialogo con i sette dipinti su tela di Giulio Cesare e Francesco Bedeschini delle collezioni del Munda.

Al castello sarò possibile ammirare il Mammut. In occasione del 70/o dal ritrovamento del Mammut mostra documentaria al Bastione Est per ripercorrere le fasi della scoperta, recupero e studio dell’esemplare sotto la direzione della professoressa Angiola Maria Maccagno, direttrice dell’Istituto di Geologia e Paleontologia dell’Università di Roma. Le recenti ricerche d’archivio impongono la revisione della data del ritrovamento.

I biglietti di accesso possono essere acquistati direttamente in biglietteria, sul portale dei Musei italiani al link www.museiitaliani.it o sull’app Musei Italiani.

A Pescara presso lo Spazio indipendente 16Civico di Pescara é visitabile la mostra “Le stanze della mente” di Maura Prosperi. Sempre a Pescara, al Museo delle Genti d’Abruzzo” é allestita la mostra “De Rerum natura” di Antonio Pedretti.

In provincia di Teramo straordinaria apertura dell’Abbazia di Propezzano, con apertura del chiostro e delle stanze con i preziosi affreschi per concludere il tour nel loggiato superiore degustando i vini Abbazia di Propezzano in abbinamento a prodotti del territorio.

Il Cai di Atessa, in provincia di Chieti, organizza in collaborazione con “Atessa Sport Village” una camminata lungo i sentieri di Atessa, Perano e Archi.

I MUSEI E AREE ARCHEOLOGICHE APERTI IN ABRUZZO OGGI

Il 1 maggio 2024, in occasione della Festa dei lavoratori, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali saranno aperti, con i consueti costi e modalità.

Museo d’arte sacra della Marsica, Celano: 8.30 – 19.30

Muse – Nuovo Museo di Paludi, Celano: 8.00 – 14.00

Sezione Archeologica Castello Piccolomini di Celano, Celano: 9.00 – 20.00

Area Archeologica di Amiternum, L’Aquila: 9.00 – 20.00

Area Archeologica di Alba Fucens: Massa d’Albe: 9.00 – 20.00

Badia Santo Spirito al Morrone Sulmona: 8.30 – 19.30

Areab Archeologica Ercole Curino Sulmona; 9.00 – 20.00

Museo Archeologico Nazionale “La Civitella”, Chieti; 9.00 – 20.00

Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo – Villa Frigerj: Chieti: 9.00 – 20.00

Parco Archeologico di Iuvanum, Montenerodomo: 10.00 – 13.00 – 15.00 – 18.00

Abbazia San Clemente a Casauria, Castiglione a Casauria: 8.30 – 19.30

Museo Nazionale Casa natale Gabriele D’Annunzio, Pescara: 8.30 – 19.30

Archivio di Stato di Pescara Pescara: 7.40 – 13.40

Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo Campli: 9.00 – 20.00

Archivio di Stato di Teramo: 8.00 – 20.00