CORTINO: APPROVATO PROGETTO RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA

CORTINO – Approvato, in Conferenza permanente, il progetto di riparazione e rafforzamento locale della chiesa di Santa Maria Assunta a Cortino, in provincia di Teramo. Il costo totale dell’intervento è di 780.000,00 euro.

La chiesa è collocata nel borgo di Padula ad un’altitudine di 932 metri sul livello del mare, caratterizzata da abitazioni in pietra che risalgono al Cinquecento; geograficamente, si trova sulla parte sinistra del torrente Tordino.

“Proseguiamo, con grande costanza, quel cambio di passo che ci sta portando a velocizzare fortemente l’opera di ricostruzione – dichiara in una nota il commissario straordinario sisma 2016 Guido Castelli – Le sinergie con il presidente della Regione Marco Marsilio, con il vescovo Lorenzo Leuzzi, con il sindaco Marco Tiberii sono fondamentali per il recupero di tutte le nostre eccellenze, come lo sono le nostre chiese”.

Aggiunge il primo cittadino: “C’è grande soddisfazione per questo intervento e per i passi avanti che si stanno facendo, soprattutto perché Padula è una delle frazioni più turistiche del Comune. Associare e integrare per lo sviluppo di questa località anche azioni di promozione del turismo religioso è sicuramente importante e strategico per il rilancio dei nostri borghi. Per tutto questo ringrazio il commissario Castelli”.

La parrocchia di Santa Maria Assunta si lascia ammirare proprio all’inizio del borgo, presso il camposanto; a seguito della ristrutturazione di fine anni Ottanta, divenne Santuario della Madonna dei Monti della Laga. L’impianto risalente al XV secolo si compone di navata unica con copertura a doppia falda. La navata si conclude con un’abside. Nel XVIII- XIX secolo fu realizzato un campanile addossato alla facciata.

Gli interventi previsti prevedono la ricostruzione copertura su entrambe le ali del transetto, previa demolizione di quella destra mediante inserimento di cordoli in acciaio per ancoraggio della nuova struttura di copertura in legno e realizzazione di manto realizzato con coppi di recupero, la ricostruzione controsoffitto intermedio in legno decorato con cassettoni su entrambe le ali del transetto, un intervento di “scuci-cuci” e cuciture armate sulla parete in corrispondenza dell’altare, il tutto per migliorare l’ammorsamento tra i muri cantonali previa rimozione degli arredi ed opere sacre presenti e il consolidamento e cerchiatura del solaio all’estradosso mediante profilo perimetrale con resina epossidica bicomponente, connettori, barre e rete elettrosaldata in acciaio, e soletta collaborante in calcestruzzo.