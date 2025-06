COSA FARE IN CASO DI INCONTRO CON UN LUPO: VADEMECUM DEL PARCO SIRENTE VELINO

L’AQUILA – “Vivere in un Parco significa condividere lo spazio con la natura e i suoi abitanti. Nel Parco Sirente Velino, tutto questo si traduce nella possibilità – talvolta emozionante, talvolta inaspettata – di incontrare da vicino gli animali selvatici che popolano l’area protetta. Tra questi, uno degli ospiti più antichi e affascinanti è il lupo, storico abitante dell’Appennino abruzzese e parte integrante dell’equilibrio ecologico del territorio”.

È quanto si legge in una nota del Parco Sirente Velino che allega un vademecum che di seguito riportiamo integralmente.

Incontrare un lupo: niente paura, ma rispetto e attenzione

Il lupo è un animale schivo, che normalmente evita il contatto con l’uomo, tuttavia, può capitare di scorgerlo anche a breve distanza. Conoscere i comportamenti corretti da adottare in questi casi è importante per garantire la sicurezza di tutti – persone e animali – e per promuovere una convivenza consapevole.

Cosa fare in caso di incontro con un lupo

Quando si vede un lupo è importante un comportamento di rispetto e di buonsenso.

Se il lupo è lontano, restare in silenzio, non interferire, non avvicinarsi, non seguirlo, non disturbarlo e aspettare che si allontani.

Se il lupo è vicino bisogna fermarsi, parlare a voce alta ed eventualmente agitare le braccia per allontanare l’animale. Non avvicinarsi per cercare di fare foto o video. È utile indietreggiare lentamente tenendo l’animale sempre davanti a noi.

È normale che si fermi a osservarci incuriosito prima di andarsene. Una volta che il lupo si è allontanato, evitiamo di seguirlo e di interferire con il suo comportamento. È in ogni caso necessario lasciargli sempre una via di fuga.

Se il lupo si sta nutrendo non deve essere disturbato, in tal caso non scappare ma indietreggiare lentamente.

Se si è in compagnia del proprio cane, è bene che sia tenuto al guinzaglio e comunque sotto stretto controllo per evitare che possa incontrare il lupo in prossimità di un animale predato o di cibo.

Se, invece, si trova un lupo ferito e si è in compagnia del proprio cane è importante non fare entrare in contatto i due animali. Allontanarsi e chiamare il personale competente (Carabinieri, ASL, Guardia Parco) per spiegare il luogo esatto in cui si trova il lupo ferito. È importante anche segnalare all’Ente Parco l’eventuale presenza di un lupo morto.Se si dispone di cellulare fare una foto ed eventualmente prendere le coordinate del punto.

Per quanto riguarda gli animali selvatici ricordiamo che non bisogna avvicinarsi per fare foto, cercare di toccarli o carezzarli, né cercare di dare loro da mangiare.

Sebbene si tratti di un evento remoto, nel caso di morso o puntura da animale selvatico contattare un medico o recarsi in pronto soccorso per eventuali trattamenti antibiotici o vaccinazione.

Per qualsiasi necessità contattare il numero di pronto intervento 1515, attivo h24 su tutto il territorio nazionale.

Per comunicazioni o per chiedere ulteriori informazioni si può scrivere alla mail dell’Ente Parco Sirente Velino, all’indirizzo info@sirentevelino.it

Conoscenza, rispetto e convivenza

Il Parco Sirente Velino invita tutti – residenti e visitatori – ad adottare comportamenti rispettosi verso la fauna selvatica.

Gli animali non sono un’attrazione turistica, ma parte viva e vulnerabile dell’ambiente naturale. Osservarli con discrezione, senza disturbarli, è il primo passo per costruire un rapporto armonico con il territorio.

Il lupo non è un nemico, ma un prezioso alleato della biodiversità: proteggerlo significa rispettare la natura e contribuire alla sua conservazione.