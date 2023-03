ROMA – Il Giurì d’onore della Camera considera le affermazioni di Giovanni Donzelli come “non lesive” dei tre deputati del Pd da lui citati in Aula in relazione al caso Cospito.

Emerge dalla relazione della Commissione Speciale che viene letta nell’Aula di Montecitorio da Sergio Costa, che ha presieduto la commissione speciale.

Immediatamente dopo la fine della relazione, i deputati di Fdi hanno applaudito, e in tanti si sono avvicinati a Donzelli per abbracciarlo.