COSPITO, PIANTEDOSI: “E’ PERICOLOSO, VIOLENZE NON CI CONDIZIONANO”

ROMA – Alfredo Cospito “ha mostrato discreta pericolosità ed è stato condannato in via definitiva per gravissimi reati per i quali gli organi giudiziari hanno proposto il 41 bis. Io non entro in discussioni se sia appropriato o meno, ma le azioni degli anarchici, che non sottovalutiamo, non condizioneranno le nostre scelte future”.

Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al programma Tg4 ‘Diario del giorno’ su Rete 4.

“Ad un innalzamento della tensione” da parte degli anarchici “è doveroso far seguire un innalzamento dell’attenzione. Seguiamo con grande cura” queste situazioni, “in modo svincolato dai procedimenti in corso” su Alfredo Cospito, “senza che, come ha detto la premier Giorgia Meloni, da ciò ne possano derivare minacce allo Stato”.