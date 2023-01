COSPITO, PRESIDIO DICEMBRE A GIULIANOVA: 7 ANARCHICI DENUNCIATI

GIULIANOVA – Sono 7 gli anarchici abruzzesi e delle province vicine denunciati dalle forze dell’ordine per manifestazione non autorizzata, resistenza a pubblico ufficiale aggravata e altri reati al termine delle indagini sul corteo dello scorso 29 dicembre a Giulianova a seguito della manifestazione di solidarietà nei confronti di Alfredo Cospito, militante anarchico attualmente nel carcere di Sassari in regime detentivo di 41 Bis.

Le indagini svolte dalla Digos della Questura di Teramo sono partite per fatti successivi al presidio in piazza, quando circa 40 persone senza autorizzazione diedero vita ad un corteo lungo alcune vie del centro cittadino.

Allora le forze dell’ordine cercarono di evitare che il concentramento raggiungesse la Strada Statale Adriatica SS 16, ma il corteo incurante delle indicazioni forzò il cordone di sicurezza occupando la statale. Da qui le indagini e le denunce.