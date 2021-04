COSTA DEI TRABOCCHI, A FOSSACESIA BLOCCATA ASSEGNAZIONE STABILIMENTI: “POSTI DI LAVORO IN FORSE”

FOSSACESIA – “Dopo diversi mesi di confronto e sollecitazioni fatte all’Amministrazione comunale ad oggi rileviamo che il Comune di Fossacesia non ancora definisce l’iter burocratico e quale normativa utilizzare per l’assegnazione delle aree demaniali destinati ad ombreggio”.

Così, in una nota, gli imprenditori del settore turismo associati nell’Aps “I Trabocchi” richiamano le forze politiche comunali “ad assumere le proprie responsabilità nei confronti della cittadinanza”.

“Gli operatori del settore – si legge nella nota – sanno bene che per organizzare il servizio di balneazione occorrono strutture e professionalità ben collaudate, difficilmente reperibili con le tempistiche amministrative che potrebbero incanalarsi verso l’emissione di un nuovo bando e non con il rinnovo delle concessione scadute lo scorso anno. Le normative regionali e quelle comunali consentono di concedere le concessioni demaniali agli operatori che hanno già dimostrato di accogliere i numerosi bagnanti che si riversano sulla Costa dei Trabocchi”.

“Enorme è la preoccupazione che questa situazione sta generando negli oltre 100 addetti interessati alla gestione degli stabilimenti balneari e alla ricaduta economica locale ed in particolare sul turismo già martoriato dalle norme restrittive imposte dalla pandemia. Più in generale, il settore del turismo della città di Fossacesia non può essere lasciato senza programmazione, la carenza organizzativa derivante anche dall’assenza del piano spiaggia e di altri strumenti di pianificazione del territorio impedisce la redazione di progetti da parte di quegli imprenditori e professionisti che credono nelle potenzialità naturali della Costa dei Trabocchi”.

La Aps “I Trabocchi” chiede a “tutte le forze politiche di riunirsi in seduta straordinaria del Consiglio Comunale per definire lo strumento amministrativo più idoneo che consente una immediata assegnazione delle aree demaniali destinati ad ombreggi”.