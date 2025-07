COSTA DEI TRABOCCHI: ARRIVA LA GUIDA AL TURISMO NAUTICO

PESCARA – Porti turistici, approdi, rimessaggi, distanze nautiche e tutti i consigli utili per apprezzare la Costa dei Trabocchi dal mare.

Sono questi e tanti altri i contenuti della “Guida al turismo nautico nella Costa dei Trabocchi”, un’iniziativa promossa dal GAL Costa dei Trabocchi in collaborazione con Assonautica Pescara Chieti.

La guida sarà presentata ufficialmente al pubblico venerdì 25 luglio, alle ore 18, al Marina Cala del Golfo di San Salvo Marina (Trabocco Diamante) e sarà diffusa, sia in formato cartaceo che digitale, attraverso i canali del GAL Costa dei Trabocchi e di Assonautica.

Ventiquattro pagine corredate da splendide immagini del tratto di costa più affascinante d’Abruzzo dove vengono riportate anche molte informazioni turistiche, itinerari alla scoperta dei nove comuni del litorale chietino e consigli utili per esplorare i dintorni. Non mancano un focus sui trabocchi, con l’elenco completo delle strutture presenti lungo la costa, e una dettagliata piantina con l’intera rete ciclabile di trabocchi, a cominciare dalla caratteristica Via Verde della Costa dei Trabocchi.

Alla conferenza stampa, questa mattina, hanno partecipato il presidente del GAL Costa dei Trabocchi Roberto Di Vincenzo, il presidente di Assonautica Pescara Chieti Francesco Di Filippo, il vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente e il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale con delega al Turismo Daniele D’Amario.

“Sono felice di presentare un prodotto che ci consente di dare una nuova visibilità alla Costa dei Trabocchi – commenta in una nota il vicepresidente Imprudente – Una guida che fa vedere da un’altra prospettiva il nostro tratto di costa, offrendo anche l’opportunità ai turisti di scoprire, a partire dai porti turistici e dagli approdi, i territori interni e quindi la storia, la cultura, le tradizioni e i prodotti tipici della nostra terra. La sinergia tra la Regione, i GAL, Assonautica e i tanti soggetti che operano in ambito turistico sta dando dei risultati importanti rispetto al passato”.

“Questo è un ulteriore tassello che è frutto di una comunione di intenti che oggi abbiamo in Abruzzo – aggiunge il sottosegretario D’Amario – Sul fronte del turismo siamo riusciti a fare squadra perché ci rendiamo conto che valorizzare l’Abruzzo significa valorizzare la sua immagine nel mondo. Questa guida va a integrare il lavoro che abbiamo fatto come Commissione politiche turistiche insieme al Ministero e alle Regioni, attraverso il progetto ‘Scopri dove ti porto – L’Italia vista dal mare’, che ci ha consentito di individuare e mappare 17 itinerari in tutta Italia. Abbiamo capito come i porti turistici possono essere delle porte d’accesso ai territori interni, che a volte sono esclusi dai percorsi turistici”.

“Un prodotto turistico deve avere tanti segmenti per essere attrattivo – spiega Di Vincenzo – per questo abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Assonautica di realizzare una guida al turismo nautico nella Costa dei Trabocchi. Grazie alla collaborazione costante con la Regione, abbiamo lavorato prima sulla Via Verde, poi sui percorsi ciclabile sulle colline del vino e ancora, lo scorso anno, abbiamo organizzato un incontro con la stampa per parlare della Costa dei Trabocchi vista sott’acqua. La Guida al turismo nautico è la ciliegina sulla torta per vivere questo territorio attraverso gli approdi e i porti turistici presenti”.

“La guida, realizzata con la collaborazione dello staff di Assonautica Pescara Chieti – evidenzia il presidente Di Filippo – rende concreto, tra le prime regioni in Italia, il progetto già avviato con Scopri dove ti porto. La guida è strutturata con una presentazione di ogni territorio che consiste in una scheda tecnico-nautica dei porti turistici con le informazioni che interessano il diportista e le relative indicazioni turistiche, sia sul posto che alla scoperta dei dintorni. Abbiamo anche una sezione dedicata ai piccoli rimessaggi che sono importanti per chi decidesse di trascorrere le vacanze sulla Costa dei Trabocchi con il proprio gommone o la propria piccola imbarcazione carrellabile. Non sono molte le guide di questo genere realizzate in Italia per cui siamo orgogliosi e ringraziamo la Regione Abruzzo e il GAL Costa dei Trabocchi per aver scelto di affidarsi all’esperienza di Assonautica per redigere la guida”.