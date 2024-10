COSTA DEI TRABOCCHI: BUCCI (LEGA), “TAGLIERI PARLA A SPROPOSITO, SE LA PRENDA CON LA PROVINCIA”

CHIETI – “Il consigliere regionale del M5S Francesco Taglieri si stupisce delle dichiarazioni e del grido di dolore dell’imprenditore Donato Di Campli sui dati 2024 dei flussi turistici sulla Costa dei trabocchi, attribuendo al centrodestra le responsabilità della debacle turistica della stagione estiva appena passata. A Taglieri dico che un imprenditore come Di Campli andrebbe soltanto ringraziato per quello che ha fatto e continuerà a fare per la Costa dei trabocchi e non solo. Ma lui questo non può capirlo. Lui e il suo partito sono quelli del reddito di cittadinanza che, grazie alla Lega, non esiste più. E, inoltre, invece di dare la colpa al centrodestra per i tanti problemi che ci sono in zona, se la prenda con il centrosinistra che, da anni, amministra la Provincia con risultati davvero poco edificanti, che sono sotto gli occhi di tutti”.

Così, in una nota, Maurizio Bucci, commissario provinciale Lega Chieti e sindaco di Gamberale, risponde alle dichiarazioni di Taglieri, rilasciate ad AbruzzoWeb, sul caso esploso intorno alle presenze turistiche lungo la Costa dei Trabocchi, secondo Di Campli dimezzate, della stagione estiva appena conclusa (Qui il link).

“Il consigliere regionale del M5S – sottolinea Bucci – sta prendendo insomma un’autentica cantonata. Se per caso gli sfuggisse, gli ricordo che la pista ciclabile è gestita direttamente dalla Provincia di Chieti che si occupa, oltre che dei lavori da fare per il suo completamento, anche della manutenzione. Manutenzione che purtroppo è quasi inesistente e non lo dico solo io. A Taglieri faccio presente che l’estate scorsa lungo la ciclabile non c’era nulla, neppure il minimo servizio per venire incontro alle esigenze dei turisti”.

“L’amministrazione provinciale – rimarca Bucci – non è stata in grado di realizzare nemmeno piccole aree di soste con dei bagni e non c’era possibilità di acquistare bottigliette d’acqua. Il nulla assoluto per una delle più belle zone d’Italia, uno dei fiori all’occhiello dell’Abruzzo. Ma ciò evidentemente non si capisce o non si vuole capire, creando degli enormi danni d’immagine al territorio. E la responsabilità principale di tutto questo è del proprietario della pista ciclabile e nello specifico, ribadisco, della Provincia di Chieti rappresentata dal suo presidente Francesco Menna, che non è riuscito, nei tempi giusti, a mettere in piedi un sistema turistico essenziale e a garantire almeno i servizi minimi”.

“Per il futuro, al presidente Menna e alla sua maggioranza di centrosinistra, vista la palese incapacità dimostrata, suggerisco di predisporre un bando pubblico per ‘affidare’ ad un privato la gestione completa della ciclabile. Magari in questo modo – conclude Bucci – qualche altro imprenditore eroe potrebbe dare di nuovo lustro alla nostra splendida Costa dei trabocchi. Sì perché, oggi come oggi, gli imprenditori soprattutto dei nostri territori sono degli autentici eroi! Ma ovviamente di ciò Taglieri, come ho già detto, non può saperne nulla perché lui e il suo movimento/partito sono quelli del reddito di cittadinanza che fortunatamente non esiste più grazie alla Lega”.