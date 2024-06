COSTA DEI TRABOCCHI: CAMPITELLI INCONTRA OPERATORI, “GARANTIREMO STAGIONE ESTIVA DI ALTO LIVELLO”

FOSSACESIA – “La preoccupazione delle imprese che operano nell’area, specie nel settore turistico e della ristorazione, è quella di soccombere ad un regime autorizzatorio e sanzionatorio troppo stringente, che potrebbe pregiudicare le aperture delle attività o la loro concreta operatività”.

Così, in una nota, il consigliere regionale, Nicola Campitelli, presidente della III Commissione e delegato del Presidente della Giunta in materia di urbanistica e territorio, demanio marittimo, tutela del paesaggio, energia e rifiuti, ha partecipato questa mattina, a Fossacesia (Chieti), insieme al presidente di Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ad un incontro con gli operatori della Costa dei Trabocchi per un confronto sulle problematiche del settore in vista della stagione estiva.

“Ho convocato la Soprintendenza e anche i tecnici dei Comuni della Costa per cercare di trovare una soluzione che permetta agli imprenditori di affrontare con serenità l’avvio di stagione – spiega Campitelli a margine dell’incontro – La Regione vuole supportare questi operatori e contribuire alla crescita delle loro attività, rispettando le norme ma nello stesso tempo evitando un possibile stillicidio per la Costa e lo sviluppo dell’Abruzzo”.

“Noi ci siamo e porremo le condizioni necessarie per consentire ai tanti turisti di godere della giusta accoglienza e degli adeguati servizi, garantendo esperienze di alto livello alla scoperta dei Trabocchi e della Via Verde”, conclude.