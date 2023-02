CHIETI – “Valorizzare, innovare e sviluppare le peculiarità del nostro territorio sono le linee guida di questo Governo regionale, e la modifica alla legge regionale avente sulla tutela della Costa Teatina va in questa direzione. Infatti, da oggi, la Provincia di Chieti potrà procedere all’acquisizione delle ex stazioni ferroviarie dismesse ivi comprese le aree di pertinenza”.

Così l’assessore regionale all’ambiente, Nicola Campitelli, a margine del Consiglio Regionale di oggi, che tra le molte cose discusse ed approvate, ha visto la modifica della Legge Regionale 5/2007.

“Questa è una vera svolta epocale soprattutto in occasione dell’importante vetrina del Giro d’Italia, fortemente voluto da questo Governo regionale, dove possiamo evidenziare ai tifosi di tutto il mondo le caratteristiche del nostro Abruzzo che in questi ultimi anni, in cui il centrodestra governa, è migliorato”.