COSTA DEI TRABOCCHI: CICLOPEDONALE TRA BUCATO E SOSTA SELVAGGIA, ANCHE I PANNI STESI SULLA VIA VERDE

TORINO DI SANGRO – Dopo i parcheggi selvaggi arrivano anche i panni stesi sulla “Via Verde” della Costa dei Trabocchi, storica tappa per la grande partenza del Giro d’Italia 2023.

Ad immortalare la scena, questa mattina, il consigliere provinciale con delega alla Via Verde Davide Caporale, nei pressi di uno stabile a pochi passi dal tracciato, a Torino di Sangro (Chieti). È stata avvisata la polizia municipale che ha subito provveduto alla rimozione.

Lenzuola e vestiti ad asciugare al sole su una corda che attraversa la nota ciclopedonale usufruendo, tra i vari appigli di fortuna, anche dei paletti installati tra le corsie per scongiurare il passaggio delle auto.

Episodi che pure continuano a verificarsi in numerosi tratti, soprattutto di notte, quando la ciclabile viene presa d’assalto da automobilisti che, in assenza di parcheggi, abbandonano i loro mezzi sulla carreggiata.

“Stiamo prendendo provvedimenti, le multe non sempre costituiscono un efficace deterrente per chi proprio non vuole capire – spiega Caporale ad AbruzzoWeb – Certo che addirittura trovare i panni stesi… Questo ci mancava”.