COSTA DEI TRABOCCHI: DA SAN SALVO IL MESSAGGIO DI FAR CRESCERE LA NOTORIETA’ DELLA ZONA

SAN SALVO – Si è tenuto, presso l’aula consiliare, un incontro tra il GAL Costa dei Trabocchi e le strutture ricettive, IAT e punti informativi del territorio. L’evento è stato organizzato dal Gruppo di Azione Locale e patrocinato dal Comune di San Salvo (Chieti).

Erano presenti all’incontro diversi operatori del settore turistico, il presidente del Consiglio comunale, Tiziana Magnacca, l’assessore al Turismo, Elisa Marinelli. I responsabili dell’associazione hanno parlato di valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico del territorio e la possibilità di sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile, in particolare quello legato alla fruizione della Via Verde. Hanno sottolineato l’importanza della promozione della tutela dell’ambiente e il miglioramento della qualità della vita, l’inclusione sociale e lo sviluppo di servizi nelle aree marginali e di come contribuiscano a rafforzare la competitività del territorio e dei settori legati alla sua identità attraverso un’azione di raccordo con altre iniziative presenti nell’area. Tra i loro obiettivi c’è quello di impegnarsi a sviluppare una strategia di comunicazione che porti ad aumentare la notorietà della Costa dei Trabocchi dentro e fuori i confini nazionali.

E’ stato un incontro importante per fare rete, confrontarsi e costruire nuove collaborazioni, con l’obiettivo di valorizzare al meglio l’offerta turistica del nostro territorio” spiega l’assessore Elisa Marinelli. “Sono state presentate – ha aggiunto – diverse iniziative per creare migliori connessioni tra le strutture ricettive e gli operatori del settore turistico. Attualmente è molto richiesto un turismo esperienziale ed è fondamentale appoggiare il progetto di collaborazione tra il nostro territorio e le aree interne. L’interazione è la parola chiave. Le strutture dovrebbero proporre percorsi ed esperienze, attività, da poter fare nelle zone interne durante il periodo di soggiorno del turista”.

“L’Amministrazione comunale – ha sottolineato a conclusione il presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca – ha investito sul turismo come valore aggiunto per l’economia di questa città con una serie di interventi che hanno riqualificato il litorale di San Salvo Marina diventando uno spazio attrattivo per l’intera costa abruzzese e molisana. Continueremo a lavorare per far crescere l’offerta turistica assieme agli operatori del settore”.