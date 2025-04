COSTA DEI TRABOCCHI: ECCO IL MARCHIO, “IMPORTANTE PASSO PER SVILUPPO TURISTICO”

CHIETI – “Un’opportunità concreta per rafforzare l’identità del territorio, valorizzarne le eccellenze e supportare gli operatori turistici in una rete sempre più coesa e competitiva, promuovendo una visione unitaria, sostenibile e di qualità della Costa dei Trabocchi”.

È stato presentato questa mattina in Camera di Commercio Chieti-Pescara il marchio “Costa dei Trabocchi”, un’iniziativa fortemente sostenuta dalla Provincia di Chieti, “che segna un nuovo e importante passo per lo sviluppo turistico e identitario del territorio”, si legge in una nota.

A rappresentare l’ente provinciale, in assenza del presidente Francesco Menna, impegnato in concomitanti impegni istituzionali, è stato il consigliere delegato alla Via Verde Alessandro La Verghetta che ha espresso “orgoglio e soddisfazione per un progetto frutto di un lavoro condiviso e lungimirante”.

“Un sentito ringraziamento va al GAL Costa dei Trabocchi, al presidente Roberto Di Vincenzo, al direttore Carlo Ricci e a tutti i soci; alla Camera di Commercio di Chieti Pescara, al presidente Gennaro Strever, al vicepresidente Lido Legnini e al segretario generale, per l’impegno e la competenza dimostrati nel rendere possibile la nascita del marchio, che rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare l’identità del territorio, valorizzarne le eccellenze e supportare gli operatori turistici in una rete sempre più coesa e competitiva, promuovendo una visione unitaria, sostenibile e di qualità della Costa dei Trabocchi”, commenta La Verghetta.

“La certificazione del marchio sarà un percorso lungo, è vero, ma rappresenta un punto di partenza concreto. Un invito all’impegno, alla coerenza, alla qualità. Un’occasione per le imprese e per chi, come noi nella pubblica amministrazione, ha il dovere e il privilegio di accompagnare questo cambiamento, di promuovere modelli virtuosi, di valorizzare una terra che ha tutte le carte in regola per essere protagonista del turismo sostenibile in Italia e in Europa. La Costa dei Trabocchi è un luogo dell’anima. È un paesaggio che emoziona, che ispira, che accoglie. È un patrimonio da custodire, da vivere e da raccontare, insieme”, conclude.