COSTA DEI TRABOCCHI: PARTE IL PIANO “ESTATE SICURA” CON PIU’ CONTROLLI NELLE AREE TURISTICHE

FOSSACESIA – Dal 1° luglio al 31 agosto 2025, i Comuni del chietino di Fossacesia, San Vito Chietino e Rocca San Giovanni saranno al centro di un piano di rafforzamento della sicurezza predisposto per garantire una stagione turistica serena e protetta. Il progetto, denominato “Estate Sicura 2025”, prevede un significativo aumento della presenza delle forze dell’ordine e delle Polizie Locali, soprattutto nelle zone a maggiore afflusso di persone.

I tre Sindaci – Enrico Di Giuseppantonio (Fossacesia), Emiliano Bozzelli (San Vito Chietino) e Fabio Caravaggio (Rocca San Giovanni) – hanno partecipato ieri, insieme ai rappresentanti di alcuni altri Comuni della provincia e della Costa, al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto di Chieti Gaetano Cupello. Durante l’incontro è stata condivisa una strategia coordinata per la sicurezza, alla quale contribuiranno attivamente anche le rispettive Polizie Locali, già mobilitate per un controllo capillare del territorio.

Il piano si fonda su una mappatura delle zone più vulnerabili e prevede anche l’applicazione della “tutela rafforzata”: in queste aree le forze dell’ordine, inclusi i Carabinieri delle stazioni locali e gli agenti di Polizia Locale, potranno intervenire con misure straordinarie di prevenzione, tra cui l’allontanamento di soggetti con precedenti segnalazioni per comportamenti molesti o pericolosi, anche in assenza di flagranza di reato.

Negli ultimi anni, i tre Comuni hanno registrato un forte aumento della popolazione stagionale turistica e una significativa diffusione degli intrattenimenti estivi, soprattutto della vita notturna, che si sono sempre svolti con ordine e nel rispetto della sicurezza pubblica.

Sarà prestata particolare attenzione ai fenomeni legati alla movida, al contrasto di reati predatori, spaccio di stupefacenti, furti, truffe, in particolare a danno di anziani. Anche i territori principali che fanno parte del polo della vita notturna, così come in tutta Italia, saranno oggetto di controlli intensificati, grazie anche al supporto del personale aggiuntivo inviato dal Ministero dell’Interno.

“La nostra costa è viva, sicura e accogliente. Vogliamo che l’estate sia un’occasione per divertirsi nel rispetto delle regole. Chi si rende protagonista di atti molesti o violenti rischia l’applicazione di misure come il Daspo urbano, che comporta l’allontanamento e il divieto di accesso alle aree più frequentate della movida.”

I Sindaci esprimono piena soddisfazione per l’attenzione mostrata dal Prefetto Cupello e da tutte le istituzioni presenti al tavolo: il Questore Leonida Marseglia, i Comandi Provinciali dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, la Guardia Costiera. L’intervento congiunto rappresenta un presidio essenziale non solo per la sicurezza, ma anche per la tutela del turismo e dell’economia locale.

“Il nostro- hanno aggiunto Di Giuseppantonio, Bozzelli e Caravaggio- è un territorio dove si può passeggiare tranquillamente, anche di notte. Grazie a questo piano rafforzato, continuerà ad esserlo. Sicurezza, accoglienza e rispetto delle regole sono i valori che vogliamo garantire a tutti.”

COSTA DEI TRABOCCHI: PARTE IL PIANO “ESTATE SICURA” CON PIU’ CONTROLLI NELLE AREE TURISTICHE FOSSACESIA - Dal 1° luglio al 31 agosto 2025, i Comuni del chietino di Fossacesia, San Vito Chietino e Rocca San Giovanni saranno al centro di un p...