COSTA DEI TRABOCCHI: UN MARCHIO PER PROMUOVERE “BELLEZZA E SOSTENIBILITA'”

PESCARA – “Promuovere la bellezza e la sostenibilità della Costa, ‘certificando’ al tempo stesso la qualità delle sue strutture e dei suoi prodotti”.

Con questo obiettivo nasce il Marchio Costa dei Trabocchi, iniziativa di marketing territoriale in collaborazione con il Gal Costa dei Trabocchi, che sarà presentato lunedì 14 aprile, alle 11, in un apposito incontro in Camera di commercio, a Pescara.

Interverranno Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo, Daniele D’Amario, sottosegretario con delega al turismo, Gennaro Strever, presidente dell’ente camerale, ed il suo vice presidente Lido Legnini; Roberto Di Vincenzo, presidente Gal Costa dei trabocchi; Francesco Menna, presidente Provincia di Chieti.