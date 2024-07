COSTA TERAMANA: CONTROLLI A TAPPETO CARABINIERI, UN ARRESTO PER FURTO AGGRAVATO

Nella notte i Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, in aggiunta ai servizi ordinari, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni del litorale adriatico (Martinsicuro- Tortoreto- Alba Adriatica)

Il servizio, che ha visto coinvolte alcune delle Stazioni delle Compagnie, i Nuclei Radiomobili e militari in abiti civili, è stato eseguito presidiando le principali arterie stradali del territorio rivierasco; ispezionando gli esercizi pubblici; verificando il rispetto delle prescrizioni imposte dall’A.G. agli arrestati domiciliari e ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza e/o prevenzione; vigilando sulla circolazione stradale e sul rispetto delle norme al codice della strada specialmente per quanto attiene l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti per chi si mette alla guida di mezzi.

Nel corso del servizio sono stati controllati: 140 mezzi, identificati 187 persone, controllati 19 soggetti posti a misure restrittive della libertà personale, ispezionati 12 esercizi pubblici.

Durante il servizio dal carattere prettamente preventivo non sono mancati comunque i risultati di tipo repressivo infatti:

A Martinsicuro i Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un uomo per furto aggravato. I militari durante il pattugliamento delle strade che insistono sul lungomare, notavano l’uomo che dopo aver forzato la porta di un appartamento adibito a casa vacanze e al momento sfitto, stava smontando i sanitari, i rubinetti e i collettori in rame una parte dei quali aveva già caricato sul proprio furgone parcheggiato nei pressi dell’abitazione. A seguito della perquisizione del mezzo sono stati rinvenuti vari arnesi atti allo scasso. L’uomo dopo le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

A Tortoreto i Carabinieri della Stazione di Alba Adriatica e della Radiomobile della locale compagnia, traevano in arresto un uomo per furto aggravato. Lo stesso veniva sorpreso in una traversa del lungomare, mentre, subito dopo aver forzato un lucchetto, si impossessava di una bicicletta elettrica del valore di euro 1.500. L’uomo veniva sottoposto alla detenzione domiciliare mentre la bicicletta veniva restituita al legittimo proprietario.

Ad Alba Adriatica e Martinsicuro venivano denunciati due soggetti, sorpresi all’interno di due bar insistenti nei citati comuni, nonostante avessero il foglio di via per i Comuni in questione.

Ad Alba Adriatica i Carabinieri della locale stazione denunciavano una giovane donna per ricettazione e dichiarazione di false generalità. La donna veniva notata nei pressi di un bancomat, alla vista dei Carabinieri si allontanava repentinamente, i militari la bloccavano e procedevano al controllo. La fermata forniva false generalità inoltre aveva in mano una carta bancomat rubata poco prima a una persona del luogo e con la quale stava tentato di effettuare un prelievo.

Ad Alba è stato denunciato un giovane per resistenza a P.U. Il ragazzo veniva notato dai Carabinieri del NOR mentre usciva da un luogo di aggregazione di giovani ove ricorrenti notizie lo indicano come piazza di spaccio di stupefacenti. Pertanto i militari bloccavano il ragazzo che per tutta risposta strattonava i carabinieri cercando di darsi alla fuga. Lostesso dopo una breve colluttazione veniva fermato e sottoposto a perquisizione al seguito della quale è stato trovato in possesso di una dose di “hashish” e pertanto oltre alla denuncia all’A.G. sarà segnalato alla Prefettura di Teramo quale assuntore di stupefacenti.

Nel corso dei controlli sulla circolazione stradale 3 soggetti, alla guida delle proprie autovetture, sono risultati positivi all’assunzione di alcool, mentre uno positivo agli stupefacenti.