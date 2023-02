COSTA TERAMANA: OPERAZIONE CARABINIERI, 5 ARRESTI E 6 DENUNCE

GIULIANOVA – I Carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno continuato nelle attività di controllo capillare del territorio al fine di porre un freno ai furti in abitazione.

Durante il servizio sono stati eseguiti tre arresti dalla Stazione Carabinieri di Roseto degli Abruzzi,. e due arresti e quattro denunce operate dai Carabinieri della Stazione di Giulianova e dai Carabinieri del Radiomobile di Giulianova, infine un arresto da parte dei Carabinieri di Mosciano Sant’Angelo.

L’attività è stata condotta dalle Stazioni Carabinieri con il supporto dei militari della Radiomobile. Il servizio, che è stato svolto in tutti i paesi ricadenti nel territorio della Compagnia Giuliese, ha avuto un carattere prettamente preventivo, infatti sono stati vigilati, grandi arterie di comunicazione, zone industriali e produttive nonché zone residenziali e abitazioni isolate.

Nel corso del servizio sono stati controllati 90 veicoli e identificati 135 soggetti, in particolare su cinque individui che non avevano legami familiari o lavorativi con il territorio e gravati da precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio sono in corso approfondimenti al fine di proporli per l’emissione del foglio di via obbligatorio. Sono stati ispezionati esercizi pubblici, ritrovi di giovani, nonché sono stati controllati 21 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che avevano l’obbligo di permanere presso le proprie abitazioni.

ROSETO

Un uomo è stato arrestato per evasione. Allo stesso posto agli arresti domiciliari per vari reati, gli era stato concesso il permesso di recarsi al lavoro presso un esercizio commerciale, tuttavia i militari hanno rilevato che l’uomo lasciava la propria abitazione anche quando l’esercizio era chiuso. Pertanto l’A.G. gli revocava il beneficio e ordinava che lo stesso fosse condotto in carcere per proseguire nell’espiazione della pena;

Un soggetto su disposizione del Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila è stato posto alla detenzione domiciliare dovendo espiare la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti;

Le porte del carcere si sono aperte per un altro uomo dovendo espiare la pena della reclusione di un anno, nove mesi e giorni 10 di reclusione per resistenza a P.U. e false dichiarazioni sulla propria identità.

GIULIANOVA

Una donna è stata tratta in arresto e condotta in carcere su mandato dell’A.G. di Ancona dovendo espiare la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per furto;

Anche un uomo è stato arrestato e condotto in carcere, allo stesso, gravato da numerosi precedenti per furti in abitazione, era stata applicata la misura del divieto di dimora nella Provincia Teramana, misura puntualmente violata. A seguito di ciò i Carabinieri avevano notiziato l’A.G. che ha disposto la carcerazione per le reiterate violazioni;

Una donna è stata denunciata per furto, la stessa si era appropriata di merce per un valore di 100 euro circa in un locale supermercato, notata dai commessi veniva segnalata ai Carabinieri che la bloccavano recuperando l’intera refurtiva che veniva restituita al legittimo proprietario:

Due giovani sono stati denunciati per guida senza patente, il primo è stato controllato durante un posto di blocco, il secondo veniva controllato mentre a bodo della propria autovettura si aggirava a bassa velocità in una zona commerciale della città, mentre gli esercizi ivi presenti erano chiusi.

Un uomo è stato denunciato per inosservanza al Foglio di via obbligatorio. L’uomo veniva bloccato dai Carabinieri mentre si trovava nei pressi di alcune villette isolate.

MOSCIANO SANT’ANGELO E PINETO

L’arresto di una donna da parte dei Carabinieri di Mosciano Sant’Angelo, la stessa agli arresti domiciliari per furto aveva varie volte violato le prescrizioni del Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, puntualmente rilevate dai Carabinieri e segnalate all’A.G. che ha ordinato la conduzione in carcere della donna dove continuerà ad espiare la sua pena.

Una denuncia a p.l. per furto, operata dai Carabinieri della stazione di Pineto, a carico di un soggetto pluripregiudicato. L’uomo approfittando della chiusura di una attività commerciale, dopo aver forzato una porta di servizio si era introdotto all’interno appropriandosi della somma contante di euro 300 detenuti nella cassa.