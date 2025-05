COSTA TRABOCCHI: CHIOSCHI LUNGO LA VIA VERDE, IL NO DI CONFESERCENTI A EMENDAMENTO CAMPITELLI

CHIETI – “Siamo d’accordo che la Costa dei Trabocchi abbia bisogno di maggiori servizi ma attenzione a processi che potrebbero essere irreversibili e compromettere il bene primario che la destinazione turistica esprime. Per questo esprimiamo molte perplessità sull’emendamento presentato dal consigliere Nicola Campitelli”.

Lo affermano il presidente della Confesercenti Provinciale di Chieti Franco Menna ed il direttore regionale dell’associazione di categoria Lido Legnini.

“Si era sempre parlato delle ex stazioni come luoghi da riqualificare per erogare servizi e informazione – ricordano Menna e Legnini – e gli operatori si chiedono che fine faranno dopo questo emendamento e se ci saranno ancora privati disposti ad investire su questi manufatti”.

“La Costa dei Trabocchi e la pista ciclopedonale sono caratterizzate dal paesaggio e dall’ambiente circostante – sottolineano gli esponenti di Confesercenti – le strutture per erogare servizi devono essere programmati tenendo conto dei tratti e delle tutele ambientali e paesaggistiche. Ci sono dei luoghi vocati ad erogare servizi ed altri da preservare nel loro ambiente e paesaggio: facciamo in modo di non depauperare il patrimonio che con fatica si sta costruendo in questi anni. Bisogna essere amministratori attenti e ponderati. Ecco perché crediamo sia opportuno il ritiro della proposta e la simultanea convocazione di un tavolo con tutti gli Enti e le rappresentanze per affrontare la questione”.