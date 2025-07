“COSTA TRABOCCHI COPERTA DA CEMENTO”: ASSOCIAZIONI, “A ORTONA DECINE DI VILLETTE AL POSTO ULIVETI”

ORTONA – “Due colate di cemento sulla costa come non se ne vedevano da anni rischiano di essere la pietra tombale per il paesaggio della Costa dei Trabocchi. Mentre è ancora in corso un ricorso al Tar contro il vigente Piano Regolatore Generale (PRG), l’Amministrazione comunale di Ortona prosegue imperterrita sulla strada della cementificazione, pubblicando sull’Albo Pretorio i Piani Particolareggiati per due vaste aree di espansione urbanistica situate proprio davanti alle Riserve Naturali Regionali dei Ripari di Giobbe e dell’Acquabella”.

A denunciarlo, in una nota, le associazioni Forum H2O, Italia Nostra, Forum ambientalista, Cdca, Ortona sostenibile e San Giorgio Scuola, che parlano di “decine di villette, strade e parcheggi, cemento e asfalto al posto dei verdi uliveti, in aree d’interesse archeologico, naturalistico, demoetnoantropologico e paesaggistico”.

“Le zone interessate, tra le più pregiate della costa abruzzese – aggiungono – rischiano di essere trasformate in nuovi quartieri residenziali, a discapito di tratti di macchia mediterranea e habitat costieri di alto valore ecologico. A tutto questo si aggiungono pesanti interrogativi sulla tenuta dei servizi pubblici essenziali, già oggi in affanno. I depuratori esistenti sono insufficienti a garantire il trattamento delle acque reflue per la popolazione attuale, e non sono previsti investimenti strutturali per far fronte a un’ulteriore espansione urbana”.

“Nel frattempo – osservano -, le crisi idriche stagionali continuano a moltiplicarsi, aggravate da una gestione non sostenibile del territorio. Inoltre, già oggi le aree interessate da questi progetti urbanistici soffrono fenomeni di allagamento e smottamenti durante le piogge intense che si ripetono con sempre maggiore frequenza a causa dei cambiamenti climatici. È facile immaginare come ulteriori colate di cemento possano aggravare drasticamente queste criticità, aumentando il rischio idrogeologico e mettendo in pericolo l’equilibrio ambientale e la sicurezza urbana”.

“Il tutto in una città, Ortona, che ha già consumato una percentuale di suolo doppia rispetto alla media nazionale. Si tratta di piani sciagurati che devono essere respinti al mittente, altrimenti la Costa dei Trabocchi sarà solo uno slogan vuoto che campeggerà su una distesa di cemento”, concludono le associazioni.