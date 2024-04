COSTA TRABOCCHI: OPERATORI, “BUROCRAZIA E RITARDI AUTORIZZAZIONI COMPROMETTONO AVVIO STAGIONE”

CHIETI – “Gli operatori turistici della Costa dei Trabocchi, pilastri fondamentali della nostra economia locale, sono stati lasciati soli dalle istituzioni, in un limbo fatto di denunce, sequestri, interventi a vuoto e senza autorizzazioni, ora si trovano in una situazione di stallo senza precedenti”.

A lanciare l’allarme il Presidente dell’Associazione APS I Trabocchi, Valerio Nardone.

LA NOTA

Nonostante le decisioni del Consiglio Regionale e le ingiunzioni dei Comuni, a pochi passi dall’apertura della stagione turistica, gli operatori non hanno ancora ricevuto indicazioni chiare su come procedere.

Il danno derivante da questa situazione è incalcolabile, mentre nelle stanze comunali si perpetua un silenzio assordante.

Non ci sono comunicati ufficiali, né convocazioni per riunioni atte a illustrare la situazione e i provvedimenti che verranno intrapresi.

Nell’ultimo consiglio provinciale, l’attenzione è stata focalizzata solo sulle tariffe per l’occupazione del suolo pubblico, tralasciando ogni altro aspetto cruciale mentre i Comuni non hanno ancora chiarito pubblicamente come procedere.

L’Associazione APS I Trabocchi ritiene che sia assolutamente indispensabile fare chiarezza e informare tempestivamente la cittadinanza e, soprattutto, gli operatori turistici.

I nostri iscritti si sono impegnati attivamente fin dall’ottobre scorso per garantire che la RCS, organizzatrice del Giro d’Italia, posizionasse un traguardo volante lungo la via lungomare di Fossacesia, al fine di promuovere il nostro territorio e organizzare l’accoglienza di turisti e sportivi.

Fossacesia e la Costa dei Trabocchi non possono più permettersi di attendere, il tempo sta per scadere.

Ora è fondamentale assicurarsi che questo impegno non venga vanificato dall’inerzia burocratica amministrativa. Chiediamo alle istituzioni competenti di agire con tempestività e trasparenza, fornendo supporto concreto agli operatori turistici rilasciando concessioni, autorizzazioni e mettendo in atto le misure necessarie per garantire una stagione estiva di successo per Fossacesia e tutta la Costa dei Trabocchi.