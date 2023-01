COSTA TRABOCCHI: PROTESTA DELLE IMPRESE, “EROSIONE MANGIA LE SPIAGGE, REGIONE ABRUZZO INTERVENGA”

FOSSACESIA – “Le erosioni fanno scomparire la spiaggia della Costa dei Trabocchi. Le continue mareggiate che si registrano sul litorale di Fossacesia hanno ridotto in modo devastante gli spazi utilizzati per le attività legate alla balneazione”.

L’allarme è lanciato dall’Aps I trabocchi, a cui aderiscono numerosi operatori economici che operano sul territorio costiero, e che accusa il particolare la Regione Abruzzo per i manacati interventi contro l’erosione.

“Il settore turistico che rappresenta il traino dell’economia della città rischia di registrare

gravissime difficoltà nel lavoro necessario per lo sviluppo dell’offerta e ribadiamo la

necessità di interventi strutturali a difesa della Costa dei Trabocchi, in particolare sul

litorale di Fossacesia che da tempo attende che la Regione Abruzzo dia risposte concrete

per arrestare il fenomeno della erosione. La situazione è peggiorata notevolmente dopo le ultime mareggiate ed ora non si può più attendere, sono necessari interventi urgenti a difesa della costa”, protesta I trabocchi.

“L’Amministrazione Comunale in questi giorni sta mettendo in atto e tutti i possibili

interventi atti a metter in sicurezza il territorio, i volontari della Protezione Civile e gli

operatori turistici sono stati tutti coinvolti. Sono anni che ci rivolgiamo alle istituzioni, in particolare alla Regione, affinché si possano mettere in atto tutte le azioni necessarie a risanare la costa – prosegue la nota -. Nessun intervento finora è stato effettuato per dare risoluzione al problema, non abbiamo

più tempo la Regione deve dare risposte urgenti e la Aps I trabocchi a sostegno delle richieste effettuate dal Comune organizzerà una manifestazione di protesta nei confronti dei responsabili della Regione.

“Gli operatori turistici fanno fatica ad organizzarsi e sono a rischio gli investimenti da attuare in visa della ripresa dell’attività e per programmare il proprio futuro. Tra qualche mese la Costa dei Trabocchi e particolarmente la Città di Fossacesia sarà coinvolta nella organizzazione della grande partenza del Giro D’Italia, al fine di poter presentare a tutto il mondo degli appassionati del ciclismo la migliore offerta turistica-culturale di tutto il territorio il litorale dovrà essere urgentemente risanato”, conclude la nota.