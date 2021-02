COSTANTINI ADERISCE ALLA LEGA, CASANOVA: “AL SUD ABBIAMO BISOGNO DI POLITICI APPASSIONATI COME LUI”

GIULIANOVA – “Un caloroso benvenuto nella sempre più grande famiglia Lega anche al Sud al sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, giovane amministratore abruzzese che ha già saputo dare prova di buongoverno, pragmatismo, concretezza. A Jwan mi lega una sincera amicizia, nel corso del tempo ne ho potuto apprezzare il profilo umano e i tratti qualificanti della sua azione politica e istituzionale”.

Così l’europarlamentare Lega Massimo Casanova saluta l’adesione alla Lega Salvini Premier del primo cittadino abruzzese.

“L’Abruzzo e il Mezzogiorno tutto hanno bisogno di crescere attraverso l’innovazione, l’entusiasmo e lo sguardo lungo di politici appassionati come lui. La Lega, in questo senso, non poteva che esserne naturale approdo per principi, valori e idee che portiamo avanti quotidianamente con passione e amore per gli italiani. Avanti tutta Jwan, io sarò al tuo fianco per far crescere la nostra terra”.

